Wenn es um die kleineren Sicherheitsupdates bei Apple geht, sollten in der Regel iPhone-Besitzer die Installation nicht lange aufschieben. Nach der Veröffentlichung von iOS 27.2.1 und macOS 27.2.1 drängt es diesmal auch auf Macs. Während die Updates auf iOS 27.2 und macOS 27.2 neue Funktionen auf iPhone und Mac brachten, ist das jetzt jetzige Update auf die jeweilige Version 27.2.1 vor allem für die Sicherheit relevant. Auf dem iPhone behebt Apple ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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