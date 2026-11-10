Innok Robotics meldet nach dem Börsengang im Oktober 2026 weitere operative Fortschritte. Der Spezialist für autonome mobile Roboter gewinnt mit John Deere und der Continental-Tochter ContiTech zwei international bekannte Industriekunden. Gleichzeitig bestätigt das Unternehmen sein ambitioniertes Wachstumsziel: Der Auftragseingang soll sich 2026 erneut verdoppeln und auch in den Folgejahren kräftig zulegen. Mit Physical AI, autonomen Transportsystemen und flexiblen Mietmodellen positioniert sich Innok Robotics in einem attraktiven Zukunftsmarkt. Was steckt hinter der Wachstumsstory der frisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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