Sandnes, Norwegen (ots) -Der norwegische Ladestationshersteller erreicht einen Meilenstein: Rund 10 % aller in Europa installierten AC-Ladestationen stammen von Zaptec. Sowohl bei Wohnimmobilien als auch bei Gewerbeprojekten nimmt das Unternehmen eine führende Position im AC-Ladebereich ein.Zaptec hat weltweit eine Million installierte Ladestationen für Elektrofahrzeuge erreicht. Der Grossteil davon befindet sich in Europa. Dieser Meilenstein ist ein bedeutender Erfolg für den norwegischen Ladestationshersteller und unterstreicht seine wachsende Rolle bei der Bereitstellung von Ladeinfrastruktur für Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Arbeitsplätze und Gewerbeimmobilien.Laut LCP Delta entfallen rund 10 % aller in Europa installierten Ladestationen im Wohn- und Nichtwohngebäudebereich auf Zaptec. In beiden Segmenten nimmt das Unternehmen eine führende Position ein. Diese unabhängigen Marktdaten ordnen den Meilenstein ein und verdeutlichen die starke Präsenz von Zaptec in Europa.Die Zahl von einer Million bezieht sich auf Ladestationen, die bei Kundinnen und Kunden vor Ort installiert sind. Hinter jeder Installation steht die Entscheidung einer Privatperson, eines Unternehmens oder einer Immobilieneigentümerschaft, in Ladeinfrastruktur zu investieren - unterstützt von Installationsbetrieben und Partnern, die diese Infrastruktur in Betrieb nehmen."Eine Million installierte Ladestationen sind ein Meilenstein, den wir mit allen teilen, die zum Aufbau von Zaptec beigetragen haben. Jede Installation steht für das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden und das Fachwissen der Installationsbetriebe - getragen von Partnern, die an das glauben, was wir tun.Unser Weg begann mit einem klaren Anspruch: das Laden von Elektrofahrzeugen sicher, zuverlässig und unkompliziert zu machen. Dieser Anspruch bleibt unverändert, auch wenn wir nun die nächste Million ins Auge fassen", sagt Kurt Østrem, CEO von Zaptec.Eine Million Installationen - gemeinsam erreichtSeit der Ausrichtung seines Geschäfts auf das Laden von Elektrofahrzeugen im Jahr 2016 hat sich Zaptec von einem norwegischen Technologieunternehmen zu einem international tätigen Ladestationshersteller entwickelt. Das Portfolio wurde von gemeinschaftlich genutzten Ladelösungen auf Lösungen für das Laden zu Hause und das Energiemanagement erweitert. Damit bedient Zaptec Kundinnen und Kunden in ganz Europa sowie in ausgewählten internationalen Märkten.Getragen wurde dieses Wachstum von lokalen Vertriebsorganisationen, Vertriebspartnern und einem europäischen Produktionsnetzwerk. So verbindet Zaptec die norwegische Produktentwicklung mit den Anforderungen der einzelnen Märkte.Hinter der einen Million Installationen steht ein breites Netzwerk von Menschen, die das Laden von Elektrofahrzeugen ermöglichen. Installationsbetriebe und Partner haben entscheidend zu dieser Entwicklung beigetragen. Sie unterstützen Kundinnen und Kunden dabei, passende Ladelösungen für ihre Wohnhäuser, Gebäude und Unternehmen auszuwählen, zu installieren und zu nutzen. Der Meilenstein würdigt zugleich die Mitarbeitenden bei Zaptec, deren Arbeit diese Installationen ermöglicht - von der Produktentwicklung und Produktion bis hin zum Kundendienst und technischen Support.Die nächste MillionMit der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen konzentriert sich Zaptec darauf, Ladeinfrastruktur bereitzustellen, auf die sich Kundinnen und Kunden sowie Partner langfristig verlassen können. Bei diesem Meilenstein geht es nicht allein um die Zahl der installierten Ladestationen, sondern auch darum, sicherzustellen, dass jede einzelne über viele Jahre hinweg einen Mehrwert bietet.Kurt Østrem, CEO von Zaptec, sagt abschliessend:"Mit Blick auf die nächste Million stehen für uns weiterhin Qualität, Zuverlässigkeit und langfristige Leistungsfähigkeit im Mittelpunkt. Jede Ladestation, die wir installieren, soll über viele Jahre hinweg einen Mehrwert bieten. Wachstum ist wichtig, darf aber niemals auf Kosten der Qualität gehen. Die nächste Million soll auf der ersten aufbauen - sie nicht ersetzen."Pressekontakt:Karolina RogozaMarketing Manager SchweizMobil | +41 (0) 76 625 51 30Zentrale | +41 (0) 58 520 02 70Zaptec Schweiz AGRiedhofstrasse 11 | 8804 Au ZOriginal-Content von: Zaptec, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100104279/100943498