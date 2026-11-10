DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
HUMANA 17/27 US444859BF87 10.11.2026 HZE/EOT
HUMANA 19/29 HUMB US444859BK72 10.11.2026 HZE/EOT
HUMANA INC. 20/30 HUMD US444859BN12 10.11.2026 HZE/EOT
HUMANA 21/27 US444859BQ43 10.11.2026 HZE/EOT
HUMANA 21/32 US444859BR26 10.11.2026 HZE/EOT
HUMANA 22/29 US444859BT81 10.11.2026 HZE/EOT
HUMANA 22/28 US444859BU54 10.11.2026 HZE/EOT
HUMANA 24/31 US444859CA81 10.11.2026 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
HUMANA 17/27 US444859BF87 10.11.2026 HZE/EOT
HUMANA 19/29 HUMB US444859BK72 10.11.2026 HZE/EOT
HUMANA INC. 20/30 HUMD US444859BN12 10.11.2026 HZE/EOT
HUMANA 21/27 US444859BQ43 10.11.2026 HZE/EOT
HUMANA 21/32 US444859BR26 10.11.2026 HZE/EOT
HUMANA 22/29 US444859BT81 10.11.2026 HZE/EOT
HUMANA 22/28 US444859BU54 10.11.2026 HZE/EOT
HUMANA 24/31 US444859CA81 10.11.2026 HZE/EOT
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