Berlin/Köln/Mainz (ots) -Mit wenigen Klicks lassen sich mithilfe von frei zugänglichen KI-Anwendungen Bilder, Videos und Stimmen täuschend echt manipulieren. Für Kinder und Jugendliche entstehen dadurch zusätzliche Risiken im digitalen Alltag - etwa, wenn Fotos aus sozialen Netzwerken künstlich entkleidet oder in sexualisierte Darstellungen umgewandelt und im Anschluss dazu genutzt werden, Betroffene zu mobben oder zu erpressen. Welche Herausforderungen mit der Nutzung sozialer Netzwerke und anderer Onlineangebote einhergehen, wie junge Menschen geschützt und unterstützt werden können, steht im Mittelpunkt eines Webinars der deutschen Beschwerdestellen eco, FSM und jugendschutz.net anlässlich des "Europäischen Tages zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch" (18.11.2026 von 14:00 bis 15:30 Uhr online über GoTo Webinar).Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung kann bis zum 18. November unter https://register.gotowebinar.com/register/3443797319671417685 erfolgen.Die digitale Fachveranstaltung beleuchtet Deepfakes im Kontext sexualisierter Gewalt, gibt Einblicke in die Arbeitspraxis der Beschwerdestellen und informiert über rechtliche Rahmenbedingungen im Umgang mit manipulierten Darstellungen. Eine Vertreterin der Nummer gegen Kummer ergänzt die Perspektive Betroffener. Das Webinar richtet sich an pädagogische Fachkräfte, Multiplikatoren und alle Interessierten, die sich mit dem Schutz von Kindern und Jugendlichen im digitalen Raum beschäftigen. Ziel ist es, praxisnahes Wissen zu vermitteln, für die Risiken manipulierter Bilder und Videos zu sensibilisieren und konkrete Orientierung für den Umgang im Alltag zu bieten.Der "European day for the protection of children against sexual exploitation and sexual abuse" wurde 2015 vom Europarat initiiert und ruft Menschen und Institutionen in Europa auf, sich on- und offline gegen die sexuelle Ausbeutung von Kindern zu engagieren. FSM, eco und jugendschutz.net sind Partner des deutschen Safer Internet Centers (saferinternet.de), das von der Europäischen Union gefördert wird. In enger Zusammenarbeit bekämpfen sie illegale, jugendgefährdende und entwicklungsbeeinträchtigende Onlineinhalte im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes. Dazu gehören Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen, aber auch Gewaltdarstellungen, Hassrede oder Pornografie. Weitere Mitglieder des Verbunds sind klicksafe und die Nummer gegen Kummer (https://www.nummergegenkummer.de/). In Deutschland arbeiten die Beschwerdestellen eng mit dem Bundeskriminalamt zusammen. Darüber hinaus engagieren sie sich bei INHOPE (https://www.inhope.org), dem internationalen Netzwerk von Internet-Beschwerdestellen zur Bekämpfung von Kindesmissbrauchsdarstellungen.Wenn Sie im Internet auf illegale oder für Kinder und Jugendliche problematische Inhalte stoßen, können Sie diese bei einer Internet-Beschwerdestelle kostenlos und anonym melden: beschwerdestelle.eco.de (https://www.eco.de/themen/politik-recht/themen-politik/eco-beschwerdestelle/) / www.fsm.de/beschwerdestelle / (http://www.fsm.de/beschwerdestelle%20/) www.jugendschutz.net/verstoss-meldenDiese Pressemitteilung wird gemeinsam herausgegeben von FSM, eco und jugendschutz.net.----über ecoMit rund 1.000 Mitgliedsunternehmen ist eco der führende Verband der Internetwirtschaft in Europa. Seit 1995 gestalten wir maßgeblich die Entwicklung des Internets, fördern neue Technologien, Infrastrukturen sowie Märkte und formen Rahmenbedingungen. Das Thema Jugendschutz ist für den eco schon seit 1996 ein wichtiges Thema. Damals wurde die Internet Content Task Force (ICTF) gegründet mit dem Ziel, die Verbreitung rechtswidriger und jugendgefährdender Inhalte im Internet zu verhindern. Daraus hat sich die eco Beschwerdestelle entwickelt, die von eco nun seit über 30 Jahren betrieben wird. Seit 2004 ist die Beschwerdestelle auch über das mit der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter (FSM) gemeinsam betriebene Webportal www.internet-beschwerdestelle.de erreichbar.Kontakt: eco - Verband der Internetwirtschaft e. V., Hauptstadtbüro, Französische Straße 48, 10117 Berlin, Tel. 030 / 20 21 567 - 0, E-Mail: christin.mueller@eco.de, Web: beschwerdestelle.eco.de (https://www.eco.de/themen/politik-recht/themen-politik/eco-beschwerdestelle/)über die FSMDie Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter (FSM e.V.) ist eine von der Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) anerkannte Selbstkontrolleinrichtung für den Bereich Telemedien. Der Verein setzt sich seit 1997 dafür ein, dass Kinder und Jugendliche mit einem sicheren und besseren Internet aufwachsen können - insbesondere über die Bekämpfung illegaler, jugendgefährdender und entwicklungsbeeinträchtigender Inhalte in Online-Medien. Dazu betreibt die FSM eine Beschwerdestelle, an die sich alle wenden können, um Online-Inhalte zu melden. Darüber hinaus gehören die umfangreiche Aufklärungsarbeit und die Medienkompetenzförderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu den weiteren Aufgaben der FSM.Kontakt: FSM - Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter e.V., Jonas Weissberg, Beuthstraße 6, 10117 Berlin, Tel. 030 / 24 04 84 - 43, E-Mail: weissberg@fsm.de; Web: www.fsm.de/beschwerdestelle, LinkedIn: freiwillige-selbstkontrolle-multimedia-diensteanbieter-fsm, Facebook: www.facebook.com/fsm.deüber jugendschutz.netjugendschutz.net fungiert als das gemeinsame Kompetenzzentrum von Bund, Ländern und Landesmedienanstalten für den Schutz von Kindern und Jugendlichen im Internet. Die Stelle recherchiert Gefahren und Risiken in jugendaffinen Diensten. Sie wirkt darauf hin, dass Verstöße gegen Jugendschutzbestimmungen beseitigt und Angebote so gestaltet werden, dass Kinder und Jugendliche sie unbeschwert nutzen können. Die Jugendministerien der Länder haben jugendschutz.net 1997 gegründet. Die Aufgaben wurden 2003 im Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) festgelegt. Die Stelle ist seither an die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) angebunden. 2021 hat der Bund jugendschutz.net als gemeinsamem Kompetenzzentrum im Jugendschutzgesetz (JuSchG) ebenfalls eine gesetzliche Aufgabe zugewiesen. jugendschutz.net wird finanziert von den Obersten Landesjugendbehörden, den Landesmedienanstalten und gefördert vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie der Europäischen Union.jugendschutz.net nimmt über seine Online-Beschwerdestelle Hinweise auf Verstöße gegen den Jugendmedienschutz entgegen. Verstöße im Netz können gemeldet werden unter: https://www.jugendschutz.net/verstoss-meldenKontakt: jugendschutz.net, Kaiserstraße 22, 55116 Mainz, Tel. 06131 / 328520, E-Mail: presse@jugendschutz.net, Web: www.jugendschutz.net, (http://www.jugendschutz.net/) Instagram: @jugendschutznet (https://www.instagram.com/jugendschutznet/), Linkedin: jugendschutz.net; E-Mail: buero(at)jugendschutz.net. Presseanfragen bitte per E-Mail an: presse(at)jugendschutz.netPressekontakt:FSM e. V., Jonas Weissberg, Beuthstr. 6, 10117 Berlin;Tel.: 030 24 04 84 - 43, weissberg@fsm.de, www.fsm.deOriginal-Content von: FSM - Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66501/6387490