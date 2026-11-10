Frankfurt/Main (ots) -Die dpa Deutsche Presse-Agentur erweitert ihr Wirtschaftsnachrichtenangebot um dpa-Corporate Insights. Der neue journalistische Dienst richtet vom 12. November an den Blick auf mittelständische Unternehmen, Hidden Champions, Verbände und Branchen, die trotz ihrer wirtschaftlichen Bedeutung in der Öffentlichkeit häufig wenig Beachtung finden. dpa-Corporate Insights liefert regelmäßig strukturierte und vergleichbare Informationen für Entscheiderinnen und Entscheider. Die Redaktionsleitung übernimmt Christian Röwekamp (56). Verantwortlicher Produktmanager für den Dienst ist Julian Knoll (30)."Im Mittelpunkt von dpa-Corporate Insights steht ein innovativer Ansatz, der die bestehende Wirtschaftsberichterstattung von dpa sinnvoll ergänzt", sagt Peter Kropsch, Vorsitzender der dpa-Geschäftsführung. "Während unsere klassischen Wirtschaftsnachrichten häufig durch aktuelle Ereignisse bestimmt sind, berichtet der neue Dienst nach einem wiederkehrenden Muster über Unternehmen und Verbände. Damit soll für Nutzerinnen und Nutzer sichtbar werden, wie sich Unternehmen entwickeln, welche Strategien sie verfolgen und unter welchen Markt- und Rahmenbedingungen sie agieren."Produziert wird das neue Angebot von Frankfurt/Main aus. Redaktionsleiter Christian Röwekamp hat innerhalb der dpa-Gruppe bereits verschiedene Redaktionen und internationale Projekte geleitet, darunter den European Newsroom (enr) in Brüssel und die Democracy News Alliance. Produktmanager Julian Knoll arbeitete bisher als Referent der dpa-Geschäftsführung und als Sport-Koordinator bei der Tochtergesellschaft dpa-infocom.dpa-Corporate Insights richtet sich vor allem an Entscheiderinnen und Entscheider in Unternehmen, Verbänden und anderen Organisationen. Gleichzeitig steht der Dienst den Kunden des dpa-Basisdienstes zur redaktionellen Nutzung zur Verfügung. Zu den ersten inhaltlichen Schwerpunkten zählen die dynamische, branchenübergreifend relevante Energiewirtschaft sowie der Maschinenbau als stark exportorientierte Schlüsselbranche der deutschen Wirtschaft.Für eine KI-gestützte Informationswelt entwickelt"dpa-Corporate Insights ist der erste dpa-Dienst, der gezielt für eine KI-gestützte Informationswelt entwickelt worden ist", sagt Peter Kropsch. "Die vom Corporate-Insights-Team journalistisch unabhängig erstellten Inhalte werden so strukturiert und aufbereitet, dass sie, zum Beispiel in einem Steckbrief-Format, noch effektiver einsetzbar sind - auch für Kunden, die sich durch KI-Anwendungen unterstützen lassen. Gerade in einer zunehmend von künstlicher Intelligenz geprägten Informationswelt setzt dpa dabei auf ihre Kernprinzipien Qualität, Unabhängigkeit und Verlässlichkeit."Grundlage der Unternehmens- und Verbandsporträts sind unter anderem ausführliche Vor-Ort-Interviews mit Expertinnen und Experten. Wiederkehrende Rubriken in den Beiträgen beschreiben Strategien, Geschäftsverläufe, Innovationen, Märkte, Rahmenbedingungen und Akteure. Dieses Muster sorgt dafür, dass Entwicklungen nachvollziehbar und über längere Zeiträume vergleichbar werden.Zum Angebot von dpa-Corporate Insights gehören auch Video-Statements aus dem Mittelstand, die dpa-Morgenlage sowie ausgewählte Inhalte aus anderen Diensten der dpa und von dpa-AFX. Der Zugriff erfolgt über den dpa-News Hub, dpa-digitalwires und per E-Mail.Über dpa:Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten weltweit an etwa 130 Standorten. Gesellschafter der dpa sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Die Zentralredaktion der dpa unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Daniel Schöningh (Geschäftsführer der Münchener Zeitungs-Verlag GmbH & Co. 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