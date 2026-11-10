Heidelberg (ots) -- Daniel Braun übernimmt zum 1. April 2027 neu geschaffene Position des Chief Operating Officer (COO)- Der neu strukturierte Vorstand des gemeinnützigen Stiftungskonzerns nimmt Gestalt anDie SRH ergänzt ihre Konzernleitung: Zum 1. April 2027 übernimmt Daniel Braun die neu geschaffene Position des Chief Operating Officer (COO). Er wird damit der zweite von insgesamt drei vorgesehenen Vorständen des bundesweit und international tätigen Stiftungskonzerns.In seiner Funktion als COO verantwortet Daniel Braun operative Querschnittsaufgaben, darunter IT, Digitalisierung, Bau und Infrastrukturmanagement. Darüber hinaus wird er die Verantwortung für eine der beiden Bildungssparten - Hochschulen oder Bildungsunternehmen - übernehmen. Die konkrete Zuordnung wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben."Daniel Braun bringt wichtige Managementerfahrung aus privatwirtschaftlichen Dienstleistungssektoren mit, die eine hohe Affinität zur Geschäftstätigkeit der SRH aufweisen. Er wird als zweiter Vorstand eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung der SRH in ihren Geschäftsfeldern und Regionen spielen. Zugleich wollen wir unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit weiter steigern und unsere Prozesse modernisieren", sagte Prof. Axel Ekkernkamp, Aufsichtsratsvorsitzender der SRH.Der Aufsichtsrat hatte Patrick Mombaur bereits im Juni 2026 zum Vorstandsvorsitzenden der SRH berufen.Daniel Braun, Jahrgang 1974, wechselt von Senevita zur SRH. Bei der schweizerischen Unternehmensgruppe für Pflege, Betreuung und Wohnen im Alter sowie Rehabilitations- und Psychiatrische Kliniken war er seit 2018 zunächst als Chief Operating Officer und später als Chief Executive Officer tätig. In diesen Funktionen prägte er die Entwicklung und das Wachstum der Pflegegruppe über mehrere Jahre.Zuvor bekleidete Braun nationale und internationale Führungspositionen in der Hotellerie, unter anderem bei Hilton, Marriott, Dorint und Accor. Als Vice President Operation bei Accor verantwortete er Hotelportfolios und bringt damit langjährige Erfahrung in der Steuerung dezentraler Dienstleistungsorganisationen mit.Mit der Erweiterung der Konzernleitung stärkt die SRH ihre operative Steuerungsfähigkeit, um auch weiter konsequent in Qualität, Innovation und moderne Infrastruktur investieren zu können.Daniel Braun freut sich auf den Einstieg bei der SRH: "Die Verbindung von Bildung, Gesundheit und gesellschaftlicher Verantwortung macht die SRH für mich besonders. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen auf dem Erreichten aufzubauen und die Zukunft der SRH mitzugestalten."Diese und weitere Pressemeldungen finden Sie auch auf der Website der SRH (https://www.srh.de/de/news/2026/q4/bildungs-und-gesundheitsanbieter-srh-beruft-neuen-vorstand/).(Bildrechte Foto: Daniel Braun)SRH | Gemeinsam für Bildung und GesundheitAls Stiftung mit führenden Angeboten in den Bereichen Bildung und Gesundheit begleiten wir Menschen auf ihren individuellen Lebenswegen. Unserer Leidenschaft fürs Leben folgend, helfen wir ihnen aktiv bei der Gestaltung ihrer Zukunft, hin zu einem selbstbestimmten Leben. Mit rund 17.600 Mitarbeitenden und mehr als 1,2 Mio. Kund:innen erwirtschaften wir einen Umsatz von über 1,5 Mrd. Euro (2025).Die 1966 gegründete SRH ist heute Deutschlands größte gemeinnützige Stiftung in den Bereichen Bildung und Gesundheit mit bundesweit rund 90 Standorten. Hauptsitz der SRH ist Heidelberg.Pressekontakt:Martin KusslerLeiter UnternehmenskommunikationSRH Holding (SdbR)Tel. 06221 / 8223-158martin.kussler@srh.deChristian HaasManager UnternehmenskommunikationSRH Holding (SdbR)Tel. 06221 / 8223-227christian.haas@srh.deAnne SchorchManagerin UnternehmenskommunikationSRH Holding (SdbR)Tel. 06221 / 8223-208anne.schorch@srh.deOriginal-Content von: SRH Holding, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171813/6387514