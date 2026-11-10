Berlin (ots) -- Günstige Elektromobilität durch Gehaltsumwandlung- Angestellte sparen je nach individueller Situation bis zu 50 Prozent- Attraktives Employer Branding für UnternehmenDie hohen Spritpreise führen uns täglich die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen vor Augen. Mit e.loop steigen Mitarbeiter unkompliziert aufs E-Auto um. Sie können durch Gehaltsumwandlung je nach individueller Situation bis zu 50 Prozent gegenüber Privatleasing sparen, ganz ohne klassischen Dienstwagenanspruch.1Der September 2026 war der bisher teuerste Tank-Monat: Laut ADAC kostete ein Liter Super E10 im bundesweiten Monatsdurchschnitt 2,27 Euro.2 Am 31. Dezember 2026 endet nach aktueller Rechtslage der befristete Tankrabatt. Damit entfällt eine steuerliche Entlastung von rund 17 Cent je Liter einschließlich Umsatzsteuer; die tatsächlichen Tankstellenpreise hängen auch von der Marktentwicklung ab.3 e.loop setzt hier an: Das Angebot ermöglicht Mitarbeitern den Zugang zu vergünstigten Elektrofahrzeugen über ihren Arbeitgeber.Beim Laden lassen sich Energiekosten sparen: 50 Liter Super E10 kosten rund 102 Euro, 50 Liter Diesel rund 113 Euro (ADAC, 4. November 2026).2 Im Beispiel entsprechen 50 Liter Benzin und rund 110 kWh Ladestrom jeweils etwa 640 Kilometern.4 Mit dem durchschnittlichen Haushaltsstrompreis des ersten Halbjahres 2026 kosten 110 kWh rund 42 Euro.5 Bei einem Schnellladetarif von 60 Cent je kWh sind es 66 Euro.6 Die tatsächlichen Kosten hängen von Fahrzeug, Fahrweise und Tarif ab.Unkompliziert und günstig zum E-Autoe.loop ist das digitale Gehaltsumwandlungsangebot der Volkswagen Retail Dienstleistungsgesellschaft mbH unter dem Dach der Volkswagen Group Retail Deutschland (VGRD), der Handelsgruppe des Volkswagen Konzerns. Mitarbeiter erhalten von ihrem Arbeitgeber ein Fahrzeug. Dieser verrechnet die Kosten direkt mit dem Bruttogehalt. Dadurch sinken das zu versteuernde Einkommen und die Kosten für das Auto. In einem Rechenbeispiel liegen die monatlichen Kosten für einen Volkswagen ID.3 Neo bei etwa 368 Euro, gegenüber rund 765 Euro im zugrunde gelegten Vergleichsangebot, jeweils inklusive Vollkaskoversicherung und Service.7 Strom und eventuelle Selbstbehalte im Schadensfall (150 Euro Haftpflicht, 500 Euro Vollkasko) kommen hinzu. Aus der monatlichen Differenz von 397 Euro ergeben sich über 36 Monate 14.292 Euro Ersparnis.1Ein e.loop-Fahrzeug ist steuerrechtlich ein Dienstwagen. Bei reinen Elektroautos mit einem Bruttolistenpreis bis 100.000 Euro werden bei pauschaler Bewertung monatlich 0,25 Prozent des Bruttolistenpreises für die Privatnutzung angesetzt. Für Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte kann ein zusätzlicher geldwerter Vorteil hinzukommen.8 Der individuelle Preisvorteil hängt unter anderem von Einkommen, Fahrzeug, Laufzeit, Fahrleistung, Arbeitsweg und dem Vergleichsangebot ab. Der Preisvorteil beträgt in der Regel zwischen 40 und 50 Prozent. Voraussetzung ist, dass der Arbeitgeber e.loop anbietet und die Teilnahmebedingungen erfüllt sind.1Klimavorteil über den FahrzeuglebenszyklusDer Umstieg aufs E-Auto ist auch für den Klimaschutz relevant: Laut Umweltbundesamt verursachte der Verkehrssektor 2025 rund 146 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente, 2,1 Millionen Tonnen mehr als im Vorjahr.9 Eine Studie im Auftrag des Umweltbundesamtes ermittelte für 2020 zugelassene Elektroautos über den gesamten Lebenszyklus rund 40 Prozent geringere Treibhausgasemissionen als für Pkw mit Benzinmotor. Berücksichtigt wurden auch Herstellung, Energiebereitstellung und Entsorgung; das Ergebnis hängt von den zugrunde gelegten Annahmen ab.10"Wer aufs E-Auto umsteigen möchte, braucht ein Angebot, das zu Alltag und Budget passt. Mit e.loop erleichtern Arbeitgeber diesen Zugang und bieten zudem einen attraktiven Benefit - mit geringem Aufwand. Mitarbeiter können sich von den Vorteilen der Elektromobilität überzeugen, müssen aber nicht erst zehntausende Euro in ein eigenes Fahrzeug investieren. Nach der Laufzeit geben sie ihren Volkswagen einfach zurück - oder bestellen gleich das nächste Modell", sagt Holger Laur, Head of Fleet Sales Region South der VGRD.Die digitale Abwicklung erleichtert Arbeitgebern die Organisation: Fahrzeugauswahl, Kalkulation und Bestellung laufen über die e.loop-Plattform. Die Mitarbeiter finanzieren das Fahrzeug über die Gehaltsumwandlung, beim Arbeitgeber verbleiben insbesondere Aufgaben in der Personalabrechnung und internen Abstimmung. So bieten Unternehmen ihren Mitarbeitern einen zusätzlichen Benefit und erleichtern ihnen den Umstieg auf ein Elektroauto.Über e.loope.loop ist das digitale B2B-Mobilitätsangebot der Volkswagen Retail Dienstleistungsgesellschaft mbH unter dem Dach der Volkswagen Group Retail Deutschland (VGRD), der Handelsgruppe des Volkswagen Konzerns, für Mitarbeiter-Elektrofahrzeuge per Gehaltsumwandlung. Als Initiative von Deutschlands größter automobiler Handelsgruppe verbindet die Plattform eine vollautomatisierte App-Abwicklung für Konzernmodelle (u. a. Volkswagen, Audi, SKODA, CUPRA und Porsche) zu Großkundenkonditionen mit der bundesweiten Auslieferungs-, Betreuungs- und Serviceinfrastruktur des VGRD-Händlernetzes.Weitere Informationen auf: eloop.deÜber die Volkswagen Group Retail DeutschlandDie Volkswagen Group Retail Deutschland ist die automobile Handelsgruppe des Volkswagen Konzerns und umfasst mehr als 180 Markenrepräsentanzen an über 120 Standorten.Wir bieten die gesamte Bandbreite an Neufahrzeugen, Gebrauchtwagen sowie Werkstatt- und Serviceleistungen für die Konzernmarken Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, SKODA, Lamborghini, Porsche, CUPRA und Volkswagen Nutzfahrzeuge. Mit unseren acht Marken verfügen wir auch auf dem Gebiet der Elektromobilität über ein breites Spektrum.Wir sind Deutschlands größte Automobilhandelsgruppe und schwerpunktmäßig in den Metropolregionen Hamburg, Hannover, Berlin, Leipzig, Dresden, Chemnitz, Frankfurt am Main, Rhein-Neckar, Stuttgart, Ulm, Augsburg sowie in und um München vertreten. Mit unseren über 10.000 Mitarbeitenden verkaufen wir jährlich mehr als 180.000 Neu- und Gebrauchtwagen.Die Geschäftsführung besteht aus Peter Modelhart (Sprecher der Geschäftsführung), Dr. Niels Bosse (Personal & Organisation), Günter Hermann (Kaufmännischer Bereich), Jörg Kamenz (Wirtschaftsräume Frankfurt, Rhein-Neckar, Stuttgart, Ulm, Augsburg, München und Seen) und Henri Strübing (Wirtschaftsräume Hamburg, Berlin, Hannover, Sachsen).Weitere Informationen auf: www.vgrd-gruppe.de___________________1 Anbieter-Rechenbeispiel mit dem e.loop-Gehaltsumwandlungsrechner: 4.784 Euro Bruttogehalt/Monat; ein Kind unter 25 Jahren; Kinderfreibetrag 0,5; Steuerklasse I; GKV-Zusatzbeitrag 2,90 Prozent; 17 km einfacher Arbeitsweg; 20 Fahrten zur Arbeit/Monat; ID.3 Neo mit 43.375 Euro Listenpreis. Rechnung: (765 - 368) × 36 = 14.292 Euro. Die allgemeinen Ersparnisangaben beziehen sich auf Privatleasing und hängen von Fahrzeug, Laufzeit, Fahrleistung, individueller steuerlicher Situation und Vergleichsangebot ab.e.loop Anbieterangaben, abgerufen am 06.11.2026: https://eloop.de/vorteile-fuer-mitarbeitende2 ADAC, "Spritpreis-Entwicklung: Benzin- und Dieselpreise seit 1950", 02.11.2026 (September: Super E10 2,266 Euro/Liter):Abgerufen am 06.11.2026: https://ots.de/EZFYhxADAC, "Dieselpreis und Benzinpreis: Rückgang bei beiden Kraftstoffen", 04.11.2026: E10 2,041 Euro/Liter × 50 = 102,05 Euro; Diesel 2,260 Euro/Liter × 50 = 113 Euro.Abgerufen am 06.11.2026: https://www.adac.de/news/aktueller-spritpreis/3 Bundesfinanzministerium, FAQ zur befristeten Energiesteuersenkung, 25.09.2026: 14,04 Cent/Liter für Benzin und Diesel vom 01.10. bis 31.12.2026, einschließlich Umsatzsteuer rund 17 Cent. Keine Prognose des tatsächlichen Zapfsäulenpreises.Abgerufen am 06.11.2026: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/energiesteuersenkung.htmlRechtsgrundlage: § 68 EnergieStG, abgerufen am 06.11.2026.Abgerufen am 06.11.2026: https://www.gesetze-im-internet.de/energiestg/__68.html4 Illustrative Reichweitenrechnung: angenommener Benzinverbrauch 7,8 l/100 km; 50 Liter reichen damit rechnerisch für 641 km. ADAC-Testverbrauch des VW ID.3 Neo Life mit 50-kWh-Batterie: 17,3 kWh/100 km einschließlich Ladeverlusten; 110 kWh entsprechen 636 km. Gerundet jeweils etwa 640 km. Kein Vergleich identischer Fahrzeuge; die 110 kWh sind eine Energiemenge über mehrere Ladevorgänge. ADAC, Test vom 03.11.2026:Abgerufen am 06.11.2026: https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/autokatalog/marken-modelle/vw/vw-id-3-neo-test/5 Statistisches Bundesamt, "Strom- und Gaspreise für Haushalte im 1. Halbjahr 2026 gesunken", Pressemitteilung Nr. 345, 30.09.2026: 37,97 Cent/kWh; 110 kWh × 0,3797 Euro = 41,77 Euro. Statistischer Gesamtpreis einschließlich anteiliger Grundpreise, kein konkreter Wallbox-Tarif. Kosten für Wallbox und Installation sind nicht enthalten.Abgerufen am 06.11.2026: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2026/09/PD26_345_61243.html6 Verbraucherzentrale, "Elektroauto: Worauf Sie beim unterwegs Laden achten sollten", Stand 04.03.2026: DC-Schnellladen durchschnittlich rund 60 Cent/kWh. Hier als Rechenannahme verwendet: 110 kWh × 0,60 Euro = 66 Euro. Etwaige Grund-, Blockier- oder andere Zusatzgebühren sind nicht enthalten; Tarife können deutlich abweichen.Abgerufen am 06.11.2026: https://ots.de/E1Z9wt7 Anbieterangaben zum ID.3-Neo-Beispiel in der vorliegenden e.loop-Pressemitteilung: 368 Euro monatliche Belastung gegenüber 765 Euro im zugrunde gelegten Vergleichsangebot, einschließlich Vollkaskoversicherung und Service; Strom und Selbstbehalte zusätzlich. Der Vergleich gilt ausschließlich für die konkrete Fahrzeug- und Vertragskonstellation.8 Einkommensteuergesetz, § 6 Absatz 1 Nummer 4, § 8 Absatz 2 und § 52; Rechtsstand abgerufen am 06.11.2026. Viertelansatz für begünstigte Elektrofahrzeuge; gesonderte Bewertung von Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte.Abgerufen am 06.11.2026: https://www.gesetze-im-internet.de/estg/__6.htmlAbgerufen am 06.11.2026: https://www.gesetze-im-internet.de/estg/__8.htmlAbgerufen am 06.11.2026: https://www.gesetze-im-internet.de/estg/__52.html9 Umweltbundesamt, "Treibhausgasdaten zeigen: Klimaschutz braucht neuen Schub", Pressemitteilung Nr. 08/2026, 14.03.2026: Verkehrssektor 146,3 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente, Anstieg um 2,1 Millionen Tonnen.Abgerufen am 06.11.2026: https://ots.de/orwfNp10 Umweltbundesamt, "Klimavorteil für E-Autos bestätigt", Pressemitteilung Nr. 06/2024, 01.02.2024, zur Studie "Analyse der Umweltbilanz von Kraftfahrzeugen mit alternativen Antrieben oder Kraftstoffen auf dem Weg zu einem treibhausgasneutralen Verkehr", UBA-Texte 13/2024. Lebenszyklusvergleich für 2020 zugelassene Pkw; keine pauschale Aussage zu sämtlichen Umweltwirkungen oder jedem einzelnen Fahrzeug.Abgerufen am 06.11.2026: https://ots.de/89YwMEPressekontakt:Katharina HarkeLeiterin VGRD UnternehmenskommunikationVolkswagen Retail Dienstleistungsgesellschaft mbHKurfürstendamm 10610711 BerlinTelefon: + 49 (0) 162 8810829E-Mail: katharina.harke@vw-rd.deOriginal-Content von: e.loop, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183899/6387504