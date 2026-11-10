Hamburg (ots) -Bjarne Mädel, Katharina Marie Schubert und Olli Dittrich in der neuen NDR Komödie von Andreas Altenburg und Lars JessenRalf Prange ist zurück - aber diesmal verliert der überzeugte Barmbeker sein Zuhause. In "Prange 3" (AT) verschlägt es ihn gemeinsam mit seiner Traumfrau Dörte aufs Land. Was als vorübergehende Notlösung gedacht ist, wird für Prange zur ausgewachsenen Bewährungsprobe zwischen Paketshop, Geh-Fußball, Familienleben im Einfamilienhaus und weihnachtlichem Schweinebingo.Bjarne Mädel übernimmt erneut die Titelrolle, Katharina Marie Schubert spielt Dörte Krampitz und Olli Dittrich Pranges Nachbarn Horst Rohde. In weiteren Rollen sind zu sehen: Gabriela Maria Schmeide als Pranges Schwester Silke, Stephan Kampwirth als deren Nachbar Reimer Ehlers, Matthias Klimsa als Silkes Ehemann Stefan, Dagmar Leesch als Judith Ehlers, Jens Münchow als Bobo, Maha Hamo als Samira und viele weitere bekannte Gesichter aus den Filmen 1 und 2.Auslöser für Pranges unfreiwilligen Tapetenwechsel ist ein Brand im Wohnhaus in Barmbek-Süd: Horst Rohdes Heizdecke aus dem China-Versand fängt Feuer. Eine von Prange im Flur abgestellte Gasflasche sorgt schließlich dafür, dass das Hochparterre hochgeht. Die Wohnungen von Rohde und Prange sind auf unbestimmte Zeit unbewohnbar - und das kurz vor Weihnachten.Während Horst im Montagehotel unterkommt, finden Prange und Dörte bei Pranges Schwester Silke auf dem Land Unterschlupf. Prange setzt darauf, dass Silkes Nachbar Reimer, regionaler Versicherungspapst, sein Problem rasch und unbürokratisch löst. Schließlich hat er Dörte bereits versprochen, Weihnachten in der komplett renovierten Barmbeker Wohnung zu feiern. Doch Reimer entpuppt sich als durchtriebener Gegenspieler.Das Drehbuch für die dritte "Prange"-Komödie stammt erneut von Andreas Altenburg. Regie führt Lars Jessen, der den Film gemeinsam mit Maren Knieling auch produziert. Produziert wird "Prange 3" (AT) von Florida Film. Producerin ist Cecile Heisler-Zigulla. Die Redaktion im NDR hat Philine Rosenberg. Kamera führt Kristian Leschner, die Produktionsleitung liegt bei Vanessa Eggers.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6387501