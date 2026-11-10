Während Anleger am KI-Boom zweifeln, hebt Infineon seine Prognose für Rechenzentren an. Auch Umsatz, Profitabilität und Dividende sollen steigen. Die Aktie zieht an - doch bei der Milliarden-Zahl lohnt ein genauer Blick. Infineon legt beim Rechenzentrumsgeschäft nach. Im Geschäftsjahr 2027 sollen die Erlöse auf rund vier Milliarden Euro steigen. Die Aktie gewann am Dienstag im Frankfurter Handel bis 10:02 Uhr 5,23 Prozent auf 51,14 Euro hinzu. Innerhalb eines Jahres liegt sie rund 54 Prozent im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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