NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 100 Pence auf "Underweight" belassen. Der Umsatz habe minimal über den Erwartungen gelegen, schrieb Akhil Dattani am Dienstag. Das operative Ergebnis und der Schuldenstand hätten sie derweil knapp verfehlt./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 08:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 08:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00BH4HKS39
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 08:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 08:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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