Die Zahl der erfahrenen CFOs ist begrenzt, aber der Bedarf nach ihnen wächst. Das hat Folgen für die Besetzung der Finanzvorstandsposten im Dax: Im vergangenen Jahr wurde dort ein Viertel der CFO-Posten neu besetzt, und immer öfter rücken Manager nach, die zum ersten Mal Finanzchef werden. Moritz Trebeljahr, Consultant in der Praxisgruppe Financial Services bei Russell Reynolds Associates, beschreibt die Lage so: "First-Time-CFOs aus dem eigenen Unternehmen kennen das Geschäftsmodell bereits gut. Und die Frage nach dem kulturellen Fit ist meistens auch positiv zu bewerten." Bei FINANCE TV spricht er über gelungene Nachfolgeplanung, den kulturellen Fit und die Frage, was neue CFOs mitbringen müssen. Das erwartet Sie in diesem Talk: • Was hinter den vermehrten CFO-Wechseln in Deutschland steckt • Wohin CFOs gehen, wenn sie ihr Amt verlassen • Warum Unternehmen zunehmend auf First-Time-CFOs setzen • Wie sich das Anforderungsprofil der Finanzchefs in den vergangenen Jahren verschoben hat Die Gesprächsteilnehmer Host: Jasmin Rehne (FINANCE Magazin) Gast: Moritz Trebeljahr (Consultant, Russell Reynolds) _________________________________________________________________ Bei FINANCE TV ist die Finanzwelt im Gespräch! Jede Woche erwarten Sie hier exklusive Interviews mit CFOs, führenden Bankern und Experten aus Corporate Finance. Wir unterhalten uns über alles, was Finanzentscheider wissen müssen: von M&A und Finanzierung bis hin zu Private Equity, Wirtschaftsprüfung, Karriere, Gehalt und aktuellen Finanzskandalen. Kompakt, direkt und auf den Punkt! Mehr Infos gibt es hier: https://www.finance-magazin.de/tv/