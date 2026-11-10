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WKN: 5375 | ISIN: US00ANTHROP0 | Ticker-Symbol:
Branche
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Aktienmarkt
Vor-IPO
1-Jahres-Chart  (nicht börsennotiert)
ANTHROPIC PBC Chart 1 Jahr
Dow Jones News
10.11.2026 10:51 Uhr
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MÄRKTE EUROPA/Fester - Öl unter 90 und Anthropic-IPO treiben

DJ MÄRKTE EUROPA/Fester - Öl unter 90 und Anthropic-IPO treiben

DOW JONES--Eine Fortsetzung der kräftigen Erholungsrally zeigen Europas Börsen am Dienstag. Am Vorabend ging es an Wall Street kräftig nach oben. Titel wie Apple und Microsoft stiegen über 2,4 Prozent, Micron 6 und Broadcom fast 9 Prozent und AMD schossen 13 Prozent nach oben. In Asien ging die Rally weiter mit Kursgewinnen von bis zu fast 7 Prozent bei Samsung und SK Hynix. Der DAX legt um 0,9 Prozent zu auf 26.482 Punkte, der Euro-Stoxx-50 klettert 0,9 Prozent auf 6.346 Zähler.

Das einzige Minus von 4,3 Prozent in einem Meer aus grünen Vorzeichen an der Wall Street wiesen Nvidia auf. Die Spionage-Affäre um ihren CEO Jensen Huang geht für die Wall Street weit über privaten Klatsch hinaus. Denn sie mache deutlich, welches Risiko die zahlreichen "Rockstar CEOs" der Technologie-Unternehmen für ihre Firmen darstellten. Anleger dürften künftig eine Trennung des Firmenerfolgs von der Person, klare Nachfolgeregelungen und ähnliches fordern.

Als wichtigstes Ereignis für weiter steigende Kurse werten Händler das Bekenntnis von Anthropic zu ihrem Börsengang: Das KI-Unternehmen hinter "Claude" bereitet sich weiter auf sein IPO noch im November vor, eventuell sogar Ende nächster Woche. Diese Woche beginnen wie geplant die Roadshows vor Investoren. Der KI-Einbruch vergangene Woche hatte die Angst vor einem Verschieben geweckt.

Auch die US-Politik wird nach der Zwischenwahl nüchterner gesehen: "Der allgemeine Glaube, dass die Demokraten gewonnen haben und damit das KI-Geschäft vorbei ist, erscheint bestenfalls übertrieben", sagte Mark Hackett, Chefmarktstratege bei Nationwide.

Im US-Iran-Krieg wachsen die Hoffnungen auf eine Annäherung. "Die Trump-Aussagen haben für einen freien Fall im Ölpreis gesorgt", sagte ein Händler. Vor allem die längerlaufenden Termine zu Lieferung Mitte kommenden Jahres notierten bereits wieder im entspannten 70-Dollar-Bereich. Der aktuelle Frontmonat für Brent zur Lieferung im Januar baut sein Minus aus und fällt zeitweise knapp unter 90 Dollar. US-Präsident Trump traf sich am Vortag im Weißen Haus mit Katars Premierminister al-Thani als Vermittler.

Am Dienstag im Fokus stehen zunächst die US-Verbraucherpreise (CPI). Hier werden 3,9 Prozent höhere Preise gegenüber Vorjahr erwartet, einige Analysten schließen eine 4 vor dem Komma nicht aus. In Europa wurde am Morgen schon eine beschleunigte Inflation aus den Niederlanden vermeldet.

Auch Unternehmenszahlen stehen im Blick: Bei Infineon sind die Geschäftszahlen im Rahmen der sehr hohen Erwartungen ausgefallen. Vor allem die Marge im Segment-Ergebnis lag einen Tick über Erwartung. Zusätzlich getrieben von der KI-Hausse geht es 5,8 Prozent höher.

Chipwerte wie BE Semiconductor und STMicro steigen je 3,3 Prozent. Für KI-Ausrüster wie Siemens Energy geht es 2,5 Prozent höher, bei ABB, Siemens und Schneider Electric bis rund 2 Prozent.

Für eine Hausse von 15 Prozent sorgt bei Mayr Melnhof in Wien der Verkauf eines Großteils seines Verpackungsgeschäft an einen Privat-Equity-Investor. Aktionäre sollen daraus eine Sonderausschüttung von rund einer halben Milliarde Euro erhalten.

Auch die Aktien der Rüstungsbrache erholen sich europaweit kräftig. Neben den KI-Werten waren sie einer der Hauptverlierer des US-Wahlsieges der Demokraten. Bereits in Korea stiegen Titel wie Hanwha um 9 Prozent. Nun geht es vor allem für Allround-Anbieter wie Rheinmetall um 4,3 Prozent höher. Leonardo und BAE Systems legen bis zu 1,9 Prozent zu. Hauptgewinner sind Rolls-Royce, MTU, Renk, Deutz und Safran mit Gewinnen von 3 Prozent und höher.

Henkel (+2%)hat im Rahmen ihrer finalen Zahlen ihren Optimismus bekräftigt und den Ausblick erhöht. 

=== 
Index          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50      6.345,61  +0,9   55,16    6.290,45    9,6 
Stoxx-50        5.481,82  +0,6   32,98    5.448,84    11,5 
DAX          26.501,52  +0,9   234,33    26.267,19    8,2 
MDAX          31.304,09  +0,7   231,34    27.039,42    2,2 
TecDAX         4.069,02  +0,5   20,88    3.091,28    12,3 
SDAX          18.174,76  +1,1   191,02    13.062,07    5,8 
FTSE          10.818,54  +0,3   35,67    10.782,87    8,9 
CAC           8.302,05  +0,8   68,75    8.233,29    1,9 
SMI          15.020,94  +0,5   74,79    14.946,15    13,2 
ATX           6.679,25  +1,8   116,79    6.562,46    25,4 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mo, 18:15 
EUR/USD          1,1228  +0,0   0,0005     1,1223   1,1202 
EUR/JPY          177,59  +0,2   0,3900      177,2  177,0000 
EUR/CHF          0,9209  +0,1   0,0012     0,9197   0,9199 
EUR/GBP          0,8358  +0,1   0,0010     0,8348   0,8347 
USD/JPY          158,13  +0,2   0,2300      157,9  158,0000 
GBP/USD          1,3429  -0,1  -0,0011      1,344   1,3416 
USD/CNY          6,6679  -0,1  -0,0048     6,6727   6,6727 
USD/CNH          6,6662  -0,1  -0,0031     6,6693   6,6711 
AUS/USD          0,691  -0,2  -0,0016     0,6926   0,6913 
Bitcoin/USD      74.160,00  -1,1  -784,92    74.944,92 74.891,04 
 
ROHOEL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         85,16  -2,0   -1,69      86,85 
Brent/ICE         90,68  -2,0   -1,89      92,57 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.090,21  -1,2   -48,83    4.139,04 
Silber           52,37  -1,9   -1,04      53,41 
Platin         1.556,35  -1,3   -20,43    1.576,78 
 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

DJG/mod/cln

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November 10, 2026 04:15 ET (09:15 GMT)

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Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

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