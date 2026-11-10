Mainz (ots) -- An diesem Weltdiabetestag stellt Dexcom eine einfache Frage: Wenn Sie dem Diabetes etwas mitteilen könnten, was würden Sie sagen?- Mit Beiträgen aus der gesamten weltweiten Diabetes-Community lädt "A Letter To Diabetes" Menschen dazu ein, ihre Erfahrungen zu teilen und all das in Worte zu fassen, was sie dem Diabetes schon immer sagen wollten.- Besuchen Sie ALetterToDiabetes.com, um Geschichten von Menschen aus aller Welt zu entdecken, die mit Diabetes leben, und reichen Sie Ihren eigenen Brief ein.Dexcom, Inc.(NASDAQ: DXCM), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der kontinuierlichen Glukosemessung, hat anlässlich des diesjährigen Weltdiabetestages (14.November) die Kampagne "A Letter to Diabetes" gestartet und damit eine Plattform geschaffen, auf der Menschen weltweit alles in Worte fassen können, was sie über ihren Weg mit Diabetes schon immer sagen wollten - von Herzlichem und Humorvollem bis hin zu Hoffnungsvollem und Unerwartetem.Den ganzen November über sind alle, die täglich mit Diabetes umgehen, eingeladen, ihren eigenen Brief an den Diabetes zu teilen - darunter Menschen, die mit der Erkrankung leben, Pflegekräfte, Angehörige und medizinisches Fachpersonal. Dexcom, der Diabetes-Warrior Nick Jonas und Stimmen aus der gesamten Diabetes-Community werden dazu beitragen, diese Geschichten auf eine globale Bühne zu bringen, die vielfältigen Erfahrungen mit Diabetes ins Rampenlicht zu rücken und einen Raum zu schaffen, in dem die Menschen gesehen und gehört werden.Zusammen werden diese einzelnen Briefe zu etwas Größerem: einer Würdigung der Menschen, der Beziehungen und der Gemeinschaft, die uns daran erinnert, dass niemand allein mit Diabetes zurechtkommen muss. Denn auch wenn Diabetes Teil der Geschichte eines Menschen sein mag, ist er niemals seine ganze Geschichte.Für manche erstreckt sich ihre Beziehung zu Diabetes über Jahrzehnte und prägt, wer sie sind und wie sie ihre Zukunft sehen. Andere haben ihre Reise gerade erst begonnen. Lena M., eine 27-Jährige, die mit Typ-2-Diabetes lebt, blickt auf die ersten Jahre zurück: "Du hast mich auf eine Weise herausgefordert, die ich nie erwartet hätte. Manche Tage waren frustrierend und nicht jede Behandlung hat so funktioniert, wie ich es mir erhofft hatte. Aber ich habe gelernt, weiterzumachen, auf meinen Körper zu hören und Fortschritte mehr zu schätzen als Perfektion. Du bist Teil meiner Reise, aber du definierst mich nicht."In der Diabetes-Community nimmt Stärke viele Formen an - vom Umgang mit den alltäglichen Herausforderungen des Diabetes bis hin zum Feiern der kleinen Erfolge. Für andere reicht der Einfluss von Diabetes über die eigene Person hinaus und berührt auch das Leben ihrer Angehörigen.Weltweit leben mehr als 589 Millionen Menschen mit Diabetes (1), und jeder von ihnen hat eine Geschichte zu erzählen. Um Ihren Brief an Diabetes einzureichen und Geschichten vonMenschen aus aller Welt zu entdecken, die der Diabetes im Alltag begleitet, besuchen Sie ALetterToDiabetes.com.Über Dexcom, Inc.Dexcom, Inc. ermöglicht es Menschen, ihren Diabetes durch innovative Systeme zur kontinuierlichen Glukosemessung in Echtzeit (CGM) in den Griff zu bekommen. Das 1999 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, hat sich zu einem weltweiten Anbieter von Technologien für die Diabetesversorgung entwickelt. Durch das Eingehen auf die Bedürfnisse von Anwendern, Betreuern und Anbietern ist Dexcom bestrebt, das Diabetesmanagement weltweit zu vereinfachen und zu verbessern. CGM-Systeme sind Medizinprodukte, die den Gewebezuckerspiegel der Patienten (einschließlich der Veränderungsrate und der Richtung) tagsüber und nachts anzeigen können. Dexcom CGM reduziert einen Teil des Rätselratens, das mit der Entscheidung über die Diabetesbehandlung.Referenzen:1 IDF-Atlas, 11.Auflage (2025)Pressekontakt:Petersen & PartnerEin Unternehmen der dpmedJanine GraumüllerMilchstraße 2120148 Hamburg040-560075-0mail@petersenpartner.deOriginal-Content von: Dexcom Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128601/6387537