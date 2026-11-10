Berlin (ots) -- Die Gewinnerinnen und Gewinner der 75. Deutschen Meisterschaften im Bauhandwerk stehen fest.- 67 Bauhandwerksgesellinnen und -gesellen aus allen 16 Bundesländern traten am 8. und 9. November 2026 in acht Gewerken an.- Über 4.000 Besucherinnen und Besucher kamen zum wichtigsten Nachwuchs-Event der Baubranche im Bildungszentrum Bau Sigmaringen.Nach zwei Wettkampftagen endeten am Montagabend im baden-württembergischen Sigmaringen mit einer festlichen Siegerehrung die 75. Deutschen Meisterschaften im Bauhandwerk. In acht Gewerken wurden die besten Nachwuchsgesellinnen und -gesellen Deutschlands ausgezeichnet.Die Gewinnerinnen und Gewinner der einzelnen Gewerke sind:Beton- und Stahlbetonbauer/-inDeutscher Meister der Beton- und Stahlbetonbauer wurde Noah Graf aus Bayern (Ausbildungsbetrieb: EIGNER Bauunternehmung GmbH in Nördlingen). Die Silbermedaille gewann Leo Lessau aus Hamburg (Ausbildungsbetrieb: Otto Wulff Bauunternehmung GmbH in Hamburg). Bronze erkämpfte sich Christopher Robin Decker aus Nordrhein-Westfalen (Ausbildungsbetrieb: Lückenmeyer Bau in Neunkirchen-Seelscheid).Brunnenbauer/-in (Ausbildungsergebnisse)Deutscher Meister Brunnenbauer/-in wurde Corvin Kühl aus Schleswig-Holstein (Ausbildungsbetrieb: von Aspern & Söhne GmbH & Co. KG in Nortorf). Die Silbermedaille gewann Leo Hendrik Pohli aus Baden-Württemberg (Ausbildungsbetrieb: BTR Bohrtechnik Roßwag GmbH & Co. KG in Vaihingen an der Enz). Bronze holte Karolin Stielicke aus Sachsen-Anhalt (Ausbildungsbetrieb: Stielicke & Büttner eGbR in Salzatal).Estrichleger/-inDie Goldmedaille bei den Estrichlegern holte Enykan Söllner aus Bayern (Ausbildungsbetrieb: Teppichhaus u. Fußbodenbau Warkuß GmbH in Marktredwitz). Silber ging an Samed Mohseni aus Brandenburg (Ausbildungsbetrieb: Estrichbau Orbanz & Lorenz GmbH in Alt Zauche-Wußwerk). Bronze sicherte sich Dominik Rousseau aus Baden-Württemberg (Ausbildungsbetrieb: Andreas Krohn Estrichlegermeister in Karlsruhe).Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/-inDeutscher Meister der Fliesenleger und damit Gewinner der Goldmedaille ist Etienne Nießen aus Baden-Württemberg (Ausbildungsbetrieb: Malatek GmbH in Billigheim). Die Silbermedaille ging an Leo Schmidl aus Sachsen (Ausbildungsbetrieb: Sven Schmidl in Sehmatal-Neudorf). Bronze gewann Mohammed Hashash aus Niedersachsen (Ausbildungsbetrieb: Fliesenfachbetrieb Bohlken in Oldenburg).Maurer/-inDie Goldmedaille im Wettkampf der Maurer ging an Toni Hammes aus Rheinland-Pfalz (Ausbildungsbetrieb: Ralf Löhr in Boppard). Silber holte sich Luca Michel Karn aus Niedersachsen (Ausbildungsbetrieb: Kroll Detlev Maurerbetrieb in Siedenburg). Die Bronzemedaille gewann Levin Fronk aus Schleswig-Holstein (Ausbildungsbetrieb: Adolf Scharnweber Hochbau GmbH in Sterley).Straßenbauer/-inIm Wettbewerb der Straßenbauer holte Thomas Nöbauer aus Bayern (Ausbildungsbetrieb: Josef Meier GmbH & Co. KG Hoch- und Tiefbau in Rotthalmünster) die Goldmedaille. Die Silbermedaille erkämpfte sich Noah Sehn aus Hessen (Ausbildungsbetrieb: Konrad Emmeluth GmbH & Co. KG in Kassel). Bronze ging an Timo Ronig aus Nordrhein-Westfalen (Ausbildungsbetrieb: Geschwister Balter Bauunternehmung GmbH in Hellenthal).Stuckateur/-inPaul Kreißelmeyer aus Bayern (Ausbildungsbetrieb: Heinrich Täufer GmbH in Bad Windsheim) erkämpfte sich die Goldmedaille im Wettbewerb der Stuckateure. Die Silbermedaille ging an Lorent Tahir Mlinaku aus Baden-Württemberg (Ausbildungsbetrieb: Ernst Busch Gipser- und Stukkateur GmbH in Waghäusel). Bronze holte Anouk Salomé Czerny aus Berlin (Ausbildungsbetrieb: Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin).Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer/-inDie Goldmedaille ging an Felix Geuder aus Bayern (Ausbildungsbetrieb: Otto Jendreiek in Burgbernheim). Silber sicherte sich Luca Holtz aus Baden-Württemberg (Ausbildungsbetrieb: Holtz Isolierungen in Schorndorf), Bronze gewann Finn Luca Fröhlich aus Niedersachsen (Ausbildungsbetrieb: Dämmtechnik Trapp GmbH in Schneverdingen).Zimmerer/ZimmerinDeutscher Meister wurde Philipp Schuster aus Bayern (Ausbildungsbetrieb: Holzbau Blümlein GmbH in Forchheim). Die Silbermedaille ging an Jannik Schneider aus Nordrhein-Westfalen (Ausbildungsbetrieb: Hausbau Langer GmbH in Wenden). Die Bronzemedaille gewann Paul Borisch aus Berlin (Ausbildungsbetrieb: Ahle, Fischer & Co. Bau GmbH in Berlin).Auch das Nationalteam Baugewerbe des Zentralverbands war vor Ort: Jakob Distler und Tim Arnold, Weltmeister 2026 im Beton- und Stahlbetonbau, sowie Florian Dorer, Vize-Weltmeister 2026 der Zimmerer. Distler hatte vor einem Jahr den Titel bei den Deutschen Meisterschaften geholt und zeigt, wie weit der Weg von hier führen kann. Unter den Gästen waren Thomas Dörflinger MdL, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Handwerk und Tourismus Baden-Württemberg, Landrätin Stefanie Bürkle und Bürgermeister Marcus Ehm.Als größter und ältester Spitzenverband der Bauwirtschaft wirbt der Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) mit den Deutschen Meisterschaften im Bauhandwerk für die duale Ausbildung am Bau. Zugleich hebt er die hohen Ausbildungsleistungen der baugewerblichen Betriebe hervor. Rund 80 Prozent der Baulehrlinge in Deutschland werden von mittelständischen Unternehmen ausgebildet. Gegen den allgemeinen Trend steigen die Ausbildungszahlen am Bau, zuletzt um 5 Prozent.ZDB-Präsident Wolfgang Schubert-Raab verfolgte den Wettbewerb vor Ort:"Auf den Deutschen Meisterschaften im Bauhandwerk kann man live die Nachwuchsprofis erleben, die Deutschland bauen. Es hat mich tief beeindruckt, mit welcher Präzision und Leidenschaft sie gearbeitet haben, und mit einer Energie, die sich auf das Publikum übertragen hat. Ich gratuliere allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ihr seid der beste Beweis: Unser Bauhandwerk liegt in guten Händen."Thomas Dörflinger, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Handwerk und Tourismus Baden-Württemberg, besuchte ebenfalls die Veranstaltung: "Die 75. Deutschen Meisterschaften im Bauhandwerk sind ein besonderer Anlass, die Leistungsfähigkeit und Qualität des deutschen Handwerks zu würdigen. Dass wir diese traditionsreichen Meisterschaften in diesem Jahr in Baden-Württemberg ausrichten dürfen, ist für uns eine große Ehre. Auch Baden-Württemberg kann stolz auf seinen engagierten und hervorragend qualifizierten handwerklichen Nachwuchs sein. Die jungen Menschen beweisen, dass handwerkliches Können, Präzision und Leidenschaft für die berufliche Ausbildung eine starke Grundlage für die Zukunft unseres Landes bilden. Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Wettbewerbs gilt meine große Anerkennung."Gastgeber des Wettbewerbs war das Bildungszentrum Bau Sigmaringen. Der Zentralverband dankt für die wiederholte Gastfreundschaft und die Unterstützung.Zudem dankt der ZDB der Erwin Halder KG, Stabila Messgeräte, Soka-Bau, Wienerberger AG, PERI Deutschland, Sievert SE, VHV Allgemeine Versicherung AG, Knauf, Mafell AG, PARAT Solutions GmbH sowie den Holzbau Deutschland Leistungspartnern und allen Bundesfachgruppen mit ihren Sponsoren.Einzelmeldungen zu allen Gewerken finden Sie in Kürze auf bau-meisterschaft.de und auf zdb.de.Pressekontakt:Iris RabeLeiterin Abteilung Kommunikation und PresseZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420eMail rabe@zdb.deOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33001/6387551