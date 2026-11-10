Berlin (ots) -Im "Movember" rückt die Gesundheit von Männern besonders in den Vordergrund: Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen und körperliche Veränderungen nicht ignorieren. Ein wichtiger Faktor für die Männergesundheit ist das Hormon Testosteron. Es ist insbesondere für die Sexualfunktion sowie den Muskelaufbau, aber auch für viele weitere körperliche Prozesse wichtig. Antriebslosigkeit, Libidoverlust oder andere Beschwerden sollten deshalb nicht einfach als vorübergehendes Stimmungstief abgetan werden. Wenn Männer Beschwerden oder Anzeichen bemerken, die auf einen Testosteronmangel hindeuten, steht ihnen unter www.testocheck.de ein kostenloser und anonymer Online-Selbsttest zur Verfügung. Weist das Ergebnis auf einen möglichen Mangel hin, sollte eine ärztliche Abklärung erfolgen.Mit Arztbesuchen und Vorsorge tun sich Männer nach wie vor schwer: Viele nehmen Vorsorgeangebote nicht regelmäßig wahr und suchen ihre hausärztliche Praxis häufig erst auf, wenn Beschwerden den Alltag erheblich beeinträchtigen. Genau hier setzt der "Movember" als Monat der Männergesundheit an. Er soll Männer dafür sensibilisieren, sich um die eigene Gesundheit zu kümmern und Vorsorgeangebote regelmäßig zu nutzen. Für die Männergesundheit spielt dabei Testosteron eine zentrale Rolle. Das Sexualhormon ist an zahlreichen Vorgängen im Körper beteiligt und ist insbesondere für körperliche Funktionen und die Sexualfunktion wichtig. Besteht über längere Zeit ein Testosteronmangel, kann dies negative Folgen für Körper und Psyche haben. Mögliche Beschwerden sind Libidoverlust, Erektionsstörungen, Antriebslosigkeit, depressive Verstimmungen, Müdigkeit sowie Schlaf- und Konzentrationsstörungen. Auch eine Zunahme des Körperfetts, insbesondere am Bauch, ein Rückgang der Muskelmasse und -stärke sowie Blutarmut können auftreten. Somit kann ein Testosteronmangel die Lebensqualität beeinträchtigen. Zudem tritt er häufig gemeinsam mit bestimmten Erkrankungen wie Adipositas, Typ-2-Diabetes und Bluthochdruck auf. Bei Beschwerden ist es daher sinnvoll, einen möglichen Testosteronmangel ärztlich abklären zu lassen. Männern, die entsprechende Symptome bei sich bemerken, steht unter www.testocheck.de ein anonymer Online-Selbsttest zur Verfügung. Dieser fragt typische Beschwerden ab und kann eine erste Orientierung geben, ersetzt aber keine ärztliche Diagnose. Weist das Ergebnis auf einen Testosteronmangel hin, sollte der Betroffene zur Abklärung eine hausärztliche, urologische oder andrologische Praxis aufsuchen.Testosteronmangel erkennen und behandelnOb tatsächlich ein Testosteronmangel vorliegt, lässt sich mithilfe von mindestens zwei morgendlichen Testosteronmessungen feststellen. Sind die Werte erniedrigt und liegen zusätzlich dauerhaft Beschwerden vor, ist die Diagnose bestätigt. In Deutschland gibt es zur Behandlung Testosteron-Gele zur täglichen Anwendung auf der Haut und kurz- sowie langwirksame Depotinjektionen. Welche Therapieoption geeignet ist, sollte der Arzt bzw. die Ärztin gemeinsam mit dem Patienten individuell entscheiden. Nach Behandlungsbeginn erhöhen sich Libido und Antriebskraft meist bereits innerhalb weniger Wochen. Bei anderen Beschwerden kann es mehrere Wochen bis einige Monate dauern, bis eine Besserung eintritt.Auch mögliche Begleiterkrankungen berücksichtigenBesondere Aufmerksamkeit ist gefragt, wenn neben den Beschwerden eines Testosteronmangels Typ-2-Diabetes, Übergewicht, Bluthochdruck oder Fettwechselstörungen vorliegen. Denn ein Testosteronmangel tritt häufig zusammen mit sogenannten "Volkskrankheiten" auf, die insbesondere im höheren Lebensalter vermehrt vorkommen. Darüber hinaus können ein ungesunder Lebensstil, Stress und bestimmte Medikamente die Entwicklung eines Testosteronmangels begünstigen. Hierzu zählen insbesondere Opioide.Fazit: Ein Testosteronmangel kann mit körperlichen, sexuellen und psychischen Beschwerden einhergehen. Unter www.testocheck.de steht ein anonymer und kostenloser Selbsttest zur ersten Orientierung zur Verfügung. Bei einem auffälligen Testergebnis sollte eine hausärztliche, urologische oder andrologische Abklärung erfolgen. Wird ein Testosteronmangel ärztlich bestätigt, kann eine Testosterontherapie initiiert werden, die die Beschwerden lindern und damit die Lebensqualität der Betroffenen wieder erhöhen kann.Über Besins Healthcare GermanyBesins Healthcare Germany ist Teil der weltweit aktiven Besins Healthcare-Gruppe. Wir sind einer der führenden Hersteller moderner Hormonpräparate. Als hochspezialisierter Partner in der Gynäkologie und Andrologie/Urologie bieten wir Ihnen ein besonders breit gefächertes Portfolio an innovativen Präparaten für die Frauen- und Männergesundheit - mit vielfältigen Lösungen für individuelle Therapieansätze.In der Forschung & Entwicklung gilt unser besonderes Augenmerk der Galenik. Als weltweit erstes Pharmaunternehmen haben wir Hormone in Gel-Form für die transdermale Anwendung auf den Markt gebracht. Damit sind wir bei der Behandlung von Hormonmangel-Beschwerden bis heute richtungsweisend.Das Familienunternehmen Besins Healthcare wurde 1885 in Paris gegründet und ist seit 1992 auch in Deutschland - mit Firmensitz in Berlin - aktiv. Wir entwickeln unsere Arzneimittel fortlaufend weiter, um den Patientinnen und Patienten die bestmögliche Therapie im Bereich der Hormongesundheit anzubieten - By your side, for life.Bei Veröffentlichung freuen wir uns über ein Belegexemplar. Für Rückfragen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:PressekontakteBesins Healthcare Germany GmbHDr. Marlies Michaelis | Corporate CommunicationE presse.de@besins-healthcare.comA Mariendorfer Damm 3, 12099 BerlinT +49 30 408 199 10421up GmbHDr. Christian BruerE cb@21-up.comA Prinzregentenstraße 54, 80538 MünchenT +49 89 5880 568 88F +49 89 5880 568 99Original-Content von: Besins Healthcare Germany, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170241/6387549