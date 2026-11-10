Die Infineon-Aktie stand in den vergangenen Wochen unter großem Abgabedruck und hat gegenüber dem Juni-Top in der Spitze fast -50% eingebüßt. Am Montag konnte sich der Halbleitertitel wieder etwas von den jüngsten Kursverlusten erholen und auch am Dienstag geht es an der DAX-Spitze um weitere gut +5% hinauf. Grund sind die am Morgen veröffentlichten Quartalszahlen. Startet nun die große Aufholjagd oder sollten Anleger weiter vorsichtig bleiben? Rekordquartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de