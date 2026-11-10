Die Nvidia-Aktie setzte ihren Abwärtstrend am gestrigen Montag mit einem Minus von über -4% fort und ging auf dem tiefsten Stand seit sieben Monaten aus dem US-Handel. Am Dienstagmorgen kann sich der Kurs des Chipriesen im europäischen Handel leicht erholen. Sollte man jetzt in das fallende Messer greifen, weil es gar keinen Grund gibt, dass es fällt? Die Brisanz einer Affäre Bei Nvidia steht dieser Tage nicht das Geschäftliche, sondern das Persönliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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