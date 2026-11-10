Die Starinvestorin Cathie Wood nutzt die jüngsten Kursverluste ausgewählter Wachstumsunternehmen für gezielte Nachkäufe. Zum Auftakt der Börsenwoche am 9. November 2026 stockte die Gründerin von Ark Invest ihre Positionen bei Nvidia, SoFi Technologies und Scribe Therapeutics auf. Alle drei Aktien haben innerhalb des vergangenen Jahres deutlich an Wert verloren. Nvidia: KI-Boom trifft auf neue Unsicherheiten Besonders interessant sind Woods Käufe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de