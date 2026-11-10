Berlin (ots) -37 % der Berufstätigen in Deutschland weichen mehrmals pro Woche oder täglich zum Essen auf einen anderen Platz aus, weil auf ihrem Ess- oder Küchentisch etwas liegt oder dort gearbeitet wird. Bei den 18- bis 24-Jährigen sind es 63 %, bei den 55- bis 64-Jährigen 22 %. 12 % der befragten Berufstätigen weichen sogar täglich aus. Das zeigt eine neue Datenanalyse des Möbel-Onlineshops home24 (https://www.home24.de/) und DataPulse Research (https://www.datapulse.de/) auf Basis einer Umfrage unter 1.009 Erwerbstätigen.Gemeinsame Mahlzeiten sind in Deutschland zugleich weit verbreitet: Laut einer YouGov-Befragung von 2024 essen 82 % der Menschen, die mit anderen zusammenleben, in der Regel gemeinsam.Nur 15 % nutzen den Esstisch fast ausschließlich zum EssenAußer zum Essen nutzen ihn die Befragten vor allem für:- Gespräche und Zeit mit anderen: 43 %- Papierkram: 42 %- Hobbys, Basteln oder Spiele: 37 %- Ablage, auf der alles landet: 21 %Gut jeder Fünfte arbeitet auch am Ess- oder Küchentisch. Als Hintergrund: Laut Statistischem Bundesamt arbeitete 2025 knapp ein Viertel der Erwerbstätigen zumindest zeitweise von zu Hause, 2019 waren es rund 13 %.In einer separaten Frage zur Hauptnutzung geben 45 % an, ihren Tisch hauptsächlich zum Essen zu nutzen. Bei weiteren 32 % halten sich Essen und andere Nutzungen die Waage. Hauptsächlich bedeutet also nicht ausschließlich: Auch wer überwiegend dort isst, nutzt den Tisch häufig für anderes.Je jünger die Berufstätigen, desto öfter ist der Tisch belegtJüngere nutzen den Tisch auch häufiger als Arbeits- oder Lernplatz. Einen möglichen Hintergrund liefern Wohnflächendaten: Laut Mikrozensus 2022 standen Haushalten, deren Haupteinkommensperson unter 25 Jahre alt war, rund 45 Quadratmeter pro Person zur Verfügung. Bei Haushalten mit einer 45- bis 64-jährigen Haupteinkommensperson waren es rund 55 Quadratmeter. Weniger Platz könnte dazu beitragen, dass ein Tisch mehrere Aufgaben übernimmt. Ob dies das häufigere Ausweichen der Jüngeren erklärt, lässt sich aus den Daten jedoch nicht ablesen.YouGov-Ländervergleich: Italien isst am Tisch, Großbritannien oft auf dem SofaBeim Abendessen zu Hause sitzen in Deutschland laut einer YouGov-Befragung von 2024 gewöhnlich 66 % am Ess- oder Küchentisch und jeder Fünfte auf dem Sofa oder im Sessel. In Italien essen 92 % am Tisch. In Großbritannien sind es 45 % - fast ebenso viele essen dort auf dem Sofa oder im Sessel (42 %).Unter den Menschen, die mit anderen zusammenleben, ist gemeinsames Essen im Ländervergleich in Dänemark am weitesten verbreitet (91 %). In Spanien, bekannt für die Sobremesa, das ausgedehnte Gespräch nach dem Essen, sind es 83 % und damit ähnlich viele wie in Deutschland (82 %)."Gegessen wird längst nicht mehr nur am Esstisch - und das spiegelt sich auch in der Einrichtung wider. Inzwischen verkaufen wir sogar mehr Beistelltische als Esstische, gleichzeitig zeichnet sich ein Trend zu ausziehbaren Modellen ab. Gefragt sind Möbel, die sich dem Alltag anpassen - vom Snack auf dem Sofa bis zur großen Dinnerparty", sagt Michael Schmidt-Rost, VP Data bei home24.Die vollständige Analyse mit Grafiken und weiteren Ländervergleichen finden Sie hier:https://www.home24.de/esstisch-studie/Methodikhome24 und DataPulse Research haben vom 31. August bis 2. September 2026 über Obsurvant online 1.009 Erwerbstätige in Deutschland befragt. Die Stichprobe wurde nach Geschlecht und Region geschichtet.Ergänzend wurden folgende Quellen ausgewertet: die Zeitverwendungserhebungen des Statistischen Bundesamts zur Hauptaktivität Essen und Trinken, wobei für Eltern nur die Erhebungen 2012/13 und 2022 vergleichbar sind; eine YouGov-Befragung von 2024 in zwölf Ländern; der Mikrozensus 2022 zur Wohnfläche nach Alter der Person mit dem höchsten Einkommen im Haushalt sowie Destatis-Daten zur Homeoffice-Nutzung von Erwerbstätigen ab 15 Jahren.Über home24home24 ist eine führende europäische Online Plattform für Möbel und Home & Living mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen bietet ein breites Sortiment aus Eigenmarken und bekannten Herstellern und erreicht Kundinnen und Kunden in mehreren europäischen Märkten. Als Teil der XXXLutz Gruppe verbindet home24 digitale Kompetenz mit internationaler Beschaffung und leistungsfähiger Logistik, um stilvolles Einrichten einfach und erschwinglich zu machen.Über DataPulse ResearchDataPulse Research ist ein unabhängiges Datenstudio mit Fokus auf Datenjournalismus und datengetriebene Visualisierungen. Wir machen komplexe Zusammenhänge verständlich und setzen Zahlen in einen klaren Kontext. Unsere Studien erscheinen regelmäßig in Medien wie Zeit, FAZ, Tagesschau, Welt, Focus, Bild, Statista und Wikipedia.Pressekontakt:DataPulse Researchpresse@datapulse.de+49 (1575) 715-6873Original-Content von: home24, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131014/6387565