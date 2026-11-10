Im Oktober 2026 kostete Solarstrom an der Börse 13,39 Cent pro Kilowattstunde. Das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vormonat. Auch die Monatsmarktwerte für Windenergie an Land und Offshore-Windstrom sind im Vergleich zum September höher. Der Monatsmarktwert Solar stieg im Oktober 2026 auf 13,39 Cent pro Kilowattstunde. Das geht aus Berechnungen der Übertragungsnetzbetreiber hervor. Im September kostete Solarstrom im Mittel noch 8,177 Cent/kWh und auch im Oktober des Vorjahres kostete Solarstrom ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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