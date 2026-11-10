Wenn die EU-Kommission die beihilferechtliche Genehmigung der geplanten EEG-Novelle nicht rechtzeitig genehmigt, gibt es ab Januar 2027 zunächst keine Förderung für neue Photovoltaik-Anlagen. Daher fordert der Solarverband BSW-Solar den Bundestag auf, die Novelle schnell zu verabschieden. Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) befürchtet einen Förderstopp für neue Photovoltaik-Anlagen ab dem 1. Januar 2027. Hintergrund ist das Auslaufen der beihilferechtlichen Genehmigung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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