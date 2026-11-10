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PR Newswire
10.11.2026 11:36 Uhr
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Aberforth Geared Value & Income Trust Plc - Net Asset Value(s)

Aberforth Geared Value & Income Trust Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 10

Aberforth Geared Value & Income Trust plc ("AGVIT")

The Net Asset Values ("NAVs") for the above company as at the close of business on 9 November 2026 were:-

Ordinary Share (excluding current year revenue) = 107.21p

Ordinary Share (including current year revenue) = 109.91p

Zero Dividend Preference Share (accrued entitlement per the Articles) = 117.32p

Contact:

Aberforth Partners LLP, Secretaries

Telephone: 0131 220 0733

10 November 2026

© 2026 PR Newswire
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

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