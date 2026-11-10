FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Jenoptik haben sich am Dienstag nach endgültigen Quartalszahlen einer weiteren Erholung im Techsektor nicht angeschlossen. Sie verloren als Schlusslicht im MDax zuletzt 3,8 Prozent auf 35,88 Euro. Es fällt ihnen schwer, die 200-Tage-Linie als Indikator für den längerfristigen Trend bei knapp unter 36 Euro zu überwinden.

Der Optoelektronik-Konzern habe die hohen Erwartungen nicht ganz erfüllt, hieß es am Markt. Laut den Analysten von Oddo BHF fiel der Gewinn je Aktie etwas schlechter aus als gedacht. Die Aktienbewertung reflektiere bereits viele positive Nachrichten zum Halbleitergeschäft.

In diesem Jahr haben sich die Papiere schon um mehr als 83 Prozent verteuert, wobei ein Großteil der Kursgewinne in der Zeit von Ende März bis Ende Juni erzielt wurde. Ebenfalls Ende Juni hatten die Papiere ein Rekordhoch bei etwas über 48 Euro erreicht. Von diesem fielen sie anschließend zurück. Unterstützt sind sie im Bereich der 35-Euro-Marke./ajx/jha/