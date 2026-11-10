Ratingen (ots) -Ein Jahr nach der politischen Einigung auf den Industriestrompreis zeigt sich: Das Instrument verfehlt bislang sein wichtigstes Ziel. Es sollte energieintensiven Unternehmen in wirtschaftlich unsicheren Zeiten Sicherheit geben. Laut Scholt Energy können viele Betriebe jedoch immer noch nicht verlässlich einschätzen, ob und in welcher Höhe sie Entlastung erhalten. Zahlreiche Unternehmen gaben in Gesprächen mit Scholt Energy an, den Industriestrompreis bislang nicht verlässlich in ihre Kalkulation einplanen zu können."Ein Instrument, das Sicherheit schaffen soll, muss auch Sicherheit liefern. Stand heute finanzieren Unternehmen ihre Stromrechnungen vollständig selbst und wissen nicht verlässlich, ob und in welcher Höhe die Entlastung kommt. Das ist keine Planungsgrundlage. Gerade in schwierigen Zeiten zählt nicht nur die Zusage einer Förderung - es kommt auch darauf an, wann sie tatsächlich verfügbar ist", sagt Thilo Ottmann, Geschäftsführer Scholt Energy GmbH.Der Industriestrompreis wurde am 13. November 2025 politisch angekündigt - bei Unternehmen angekommen ist bislang jedoch nichts: Die Registrierung ist erst ab Dezember 2026 möglich, der vollständige Antrag muss bis zum 31. März 2027 vorliegen. Die Entlastung für das Verbrauchsjahr 2026 wird in jedem Fall erst nach einem rückwirkenden Antrag im Jahr 2027 ausgezahlt. Zwischen Ankündigung und Antragsfrist liegen damit mehr als 16 Monate. Die Stromrechnungen dagegen werden laufend fällig.Gerade für mittelständische Unternehmen bleibt der Industriestrompreis folglich mit Unsicherheiten verbunden. Zwar sind die förderfähigen Branchen über die KUEBLL-Liste definiert, dennoch wird in vielen Einzelfällen noch zu klären sein, ob ein Antrag tatsächlich bewilligt wird. Auch die tatsächliche Förderhöhe und der Zeitpunkt der Auszahlung lassen sich bislang nicht verlässlich planen. Hinzu kommt der Haushaltsvorbehalt: Reichen die verfügbaren Haushaltsmittel nicht aus, sind Kürzungen möglich. Unternehmen müssen ihre Energiekosten daher zunächst vollständig vorfinanzieren, ohne fest mit der Entlastung kalkulieren zu können."Der Industriestrompreis kann einen wichtigen Beitrag zu wirtschaftlicher Absicherung leisten. Entlastungen müssen Unternehmen aber zeitnah zugutekommen und verlässlich kalkulierbar sein - genau das ist derzeit nicht der Fall", ergänzt Thilo Ottmann. Für die Überbrückung bis zur Auszahlung der Förderung sowie für möglicherweise nicht förderfähige Mengen seien Unternehmen daher weiterhin auf eine tragfähige Strategie für ihre Energiebeschaffung angewiesen - für den Anteil, der trotz Förderung an ihnen hängen bleibt, gelte das ohnehin.Förderung ist Teil der Planung - nicht ihre GrundlageStaatliche Unterstützung kann die Industrie finanziell entlasten, ersetzt aber keine eigenständige Energiestrategie. Zumal die Förderung für 2026 auf einem bereits festgelegten Referenzpreis von 87,44 Euro pro Megawattstunde basiert und spätere Preissteigerungen nicht zusätzlich berücksichtigt werden. Eine zielgerichtete Energiestrategie bleibt damit unverzichtbar. Dazu zählen die schrittweise Absicherung von Teilmengen am Terminmarkt, eine bewusste Steuerung des verbleibenden Preisrisikos sowie die Prüfung von Eigenerzeugung, Speichern und flexiblen Verbrauchsprozessen. Ein intelligentes Energiemanagement hilft zudem, Verbrauch, Erzeugung und Vermarktung auf Preissignale abzustimmen. Ziel muss es sein, Kosten und Risiken aktiv zu steuern und die Kalkulationssicherheit zu verbessern.Über Scholt EnergyScholt Energy ist ein unabhängiger Energieversorger für den Geschäftskundenmarkt. Das Unternehmen unterstützt sowohl Energieabnehmer bei Beschaffung und Dekarbonisierung als auch Produzenten bei der Vermarktung ihrer Energie. Durch die Kombination aus Marktkenntnis, Technologie und persönlicher Beratung ermöglicht Scholt Energy eine strukturierte, datenbasierte Entscheidungsfindung. Mehr unter www.scholt.de.Pressekontakt:MTG Mind The Gap GmbHMichael Chris SchmittUntere Heerbergstraße 497078 Würzburg+49 931 470 842-86media@we-are-mtg.comwww.we-are-mtg.comOriginal-Content von: Scholt Energy GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179721/6387643