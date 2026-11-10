ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse des vierten Geschäftsquartals und der Ausblick auf das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres entsprächen den Erwartungen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Dienstagmorgen. Er geht am Berichtstag davon aus, dass die Aktien mit der Branche mitschwimmen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0006231004
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