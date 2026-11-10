Jahresendrallye? | TSMC: Umsatzsprung | Softbank: Erholung | Infineon: Stark
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|12:45
|Infineon: Chiphersteller Infineon schließt Geschäftsjahr mit Gewinnzuwachs
|12:42
|Dax weiter sehr freundlich - Infineon gefragt
|Frankfurt/Main - Der Dax ist am Dienstag nach einem bereits sehr freundlichen Start bis zum Mittag weiter klar im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 26.585 Punkten berechnet....
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|12:30
|Infineon-Aktie 3,8 % fester: Rekordquartal und neuer Ausblick treiben
|12:27
|KI-Stromhunger: Infineon legt nach Rekordquartal nach
|Infineon hat starke Zahlen vorgelegt und blickt zuversichtlich auf 2026/27: Leistungshalbleiter für künstliche Intelligenz treiben das Geschäft, Autokunden ziehen ebenfalls an. Die Aktie baut ihre Erholung...
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|12:21
|Aktien Europa: Kurse legen weiter zu - Rückgang der Ölpreise treibt an
| PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag weiter zugelegt. Der Rückgang der Ölpreise und die anhaltende Erholung des Halbleitersektors gaben den Märkten Rückenwind....
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|12:34
|Teure KI-Wette: SoftBank macht sieben Milliarden Dollar Verlust
|12:23
|SoftBank swings to surprise $7bn loss on US data centre writedown
|11:54
|Jahresendrallye? | TSMC: Umsatzsprung | Softbank: Erholung | Infineon: Stark
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|11:13
|SoftBank suffers net loss on US data centre woes
|10:54
|SoftBank's $7B quarterly loss shines spotlight on Masayoshi Son's massive OpenAI and AI spending
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|12:42
|TSMC October Sales Surge Nearly 60% as AI Chip Demand Fuels Growth
|11:54
|Jahresendrallye? | TSMC: Umsatzsprung | Softbank: Erholung | Infineon: Stark
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|10:47
|TSMC revenue hits record NT$586.89 billion in October
|10:27
|TSMC Posts 60% Revenue Growth in October Amid Continuous Demand for Advanced AI Chips
|10:19
|TSMC's October sales soar almost 60% year-on-year to hit high
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|TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR
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