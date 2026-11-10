Erfurt (ots) -Über 50 Vorträge und Interviews - mehr als 170 Aussteller - über 2000 Besucher - Die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Elisabeth Kaiser, als Schirmherrin - am 18. und 19. November in ErfurtDie Kommunalwelt trifft sich wieder! Am 18. Und 19. November öffnet die Messe KOMMUNAL auf dem Messegelände in Erfurt ihre Tore und wird zum bundesweiten Treffpunkt für Entscheidungsträger aus Städten und Gemeinden. Unter der Schirmherrschaft der Beauftragten für Ostdeutschland der Bundesregierung, Elisabeth Kaiser, bietet die Messe alles,was Kommunen brauchen, um sich fit für die Zukunft zu machen.Kommunale Innovationen hautnah erlebenAuf zwei Bühnen erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit über 50 Vorträgen, Interviews und Diskussionsrunden. Im Mittelpunkt stehen topaktuelle Themen wie Digitalisierung, nachhaltige Stadtentwicklung, Künstliche Intelligenz, Mobilität, Sicherheit und Freizeitgestaltung. Fachleute aus Verwaltung, Wissenschaft und Wirtschaft teilen ihr Wissen und geben wertvolle Impulse für die kommunale Praxis.170 Aussteller - Ideen und Lösungen für die kommunale PraxisNeben den Vorträgen präsentieren mehr als 170 Aussteller innovative Produkte und Dienstleistungen speziell für Kommunen. Von smarter Infrastruktur über E-Mobilität bis zur digitalen Bürgerbeteiligung - die Messe bietet praxisnahe Lösungen für die Herausforderungen von Städten und Gemeinden.Netzwerken und Fachwissen austauschenDie Messe KOMMUNAL ist die perfekte Plattform, um sich mit Kollegen sowie Experten auszutauschen. Die Vernetzung zwischen Verwaltung, Politik und Wirtschaft steht dabei im Vordergrund. Der Eintritt zur Messe ist kostenfrei.Jetzt kostenlos anmelden!Die Messe KOMMUNAL richtet sich nicht nur an Bürgermeister und Kommunalpolitiker, sondern auch an Sachbereichsleiter, Beigeordnete und Fachbereichsmitarbeiter. Nutzen Sie diese einzigartige Gelegenheit, um sich auf den neuesten Stand zu bringen und Ihre Kommune fit für die Zukunft zu machen.Alle Infos und Anmeldung unter: www.messe-kommunal.dePressekontakt:Anmeldung für Pressebesucher (auch für Rundgänge):Christian Erhardt-MaciejewskiChristian.Erhardt@kommunal.deTelefon: 0177 44 98 258Original-Content von: KOMMUNAL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116841/6387655