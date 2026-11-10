Berlin - Die große Mehrheit der Deutschen will einen "Not-Aus-Schalter" für KI-Systeme. In einer Erhebung des IT-Branchenverbandes Bitkom sprachen sich 92 Prozent der Befragten für diese Option aus. 85 Prozent wollen zudem strengere Regeln für besonders leistungsfähige KI und 80 Prozent sehen KI in den falschen Händen als Gefahr für die Menschheit.



Die Angst, Künstliche Intelligenz könne die Menschheit auslöschen, ist laut Umfrage besonders unter älteren Menschen ab 65 Jahren präsent, rund zwei Drittel (61 Prozent) haben in dieser Altersgruppe "grundlegende Ängste", unter den 16- bis 29-Jährigen ist es ein Drittel (34 Prozent).



Dennoch sehen 56 Prozent der Befragten KI eher als Chance als als Risiko für die Menschheit. Auch hier gibt es Generationsunterschiede: Während für zwei Drittel (66 Prozent) der 16- bis 29-Jährigen die Chancen durch KI überwiegen, sind es bei Menschen ab 65 mit 49 Prozent etwa die Hälfte.



Für die Erhebung befragte Bitkom Research in der 41. Kalenderwoche 2026 telefonisch insgesamt 1.006 Personen in Deutschland ab 16 Jahren.





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