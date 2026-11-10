Lausanne - Light Frame, das Fintech-Unternehmen, das moderne Kernbank- und Portfoliomanagement-Software für die Vermögensverwaltungsbranche anbietet, gab heute den erfolgreichen Abschluss einer überzeichneten Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 5,1 Millionen Dollar bekannt. Angeführt wurde die Runde von Fortino Ventures, unter Beteiligung von Sidekick Partners, Tenity, Chameleon und Altair Capital sowie bestehenden Investoren wie Rogue Venture Partners, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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