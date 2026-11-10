Die BP-Aktie könnte vor einer Phase der Neubewertung stehen. Neben starken Quartalszahlen bietet vor allem die strategische Neuausrichtung unter der neuen Vorstandschefin Meg O'Neill Chancen auf eine nachhaltige Verbesserung der Profitabilität. BP gehört zu den weltweit führenden Öl- und Gaskonzernen. Das britische Unternehmen ist in der Förderung, Verarbeitung und Vermarktung von Energieträgern sowie im Energiehandel tätig. Tipp: In unserem exklusiven ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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