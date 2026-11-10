Die Jenoptik-Aktie verliert am Dienstagmorgen fast -5% und ist damit das Schlusslicht im TecDAX. Hat der deutsche Technologiekonzern denn so enttäuschende Zahlen vorgelegt oder ist die Aktie einen Kauf wert? Solide Umsatzentwicklung Der Photonikkonzern Jenoptik hat heute seine offiziellen Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres vorgelegt und dabei vor allem bei der Profitabilität und dem Auftragseingang starke Werte gemeldet. Trotzdem reagierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de