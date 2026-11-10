Nvidia muss sich zusätzlich einer Sammelklage stellen: Anleger seien über Kontakte seines Gründers zu einer Managerin getäuscht worden, die US-Sicherheitskreise für eine chinesische Spionin halten, so lautet ihr Vorwurf. Während Apple, Amazon und Meta binnen einer Woche zulegten, büßte die Aktie rund zwölf Prozent ein. Wie es weitergeht, hängt nun an Ermittlern, Richtern und dem Verwaltungsrat.Der Fall Jensen Huang beschäftigt jetzt auch das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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