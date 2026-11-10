Datum der Anmeldung:
06.11.2026
Aktenzeichen:
B3-116/26
Unternehmen:
Kohl Medical AG, Merzig; Erwerb sämtlicher Anteile an und alleiniger Kontrolle über die Livica GmbH, Merzig
Produktmärkte:
Homecare-Versorgung, ambulante Dienstleistungen für Patienten in häuslicher Umgebung insb. enterale und parenterale Ernährung
06.11.2026
Aktenzeichen:
B3-116/26
Unternehmen:
Kohl Medical AG, Merzig; Erwerb sämtlicher Anteile an und alleiniger Kontrolle über die Livica GmbH, Merzig
Produktmärkte:
Homecare-Versorgung, ambulante Dienstleistungen für Patienten in häuslicher Umgebung insb. enterale und parenterale Ernährung
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