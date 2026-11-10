Datum der Anmeldung:
05.11.2026
Aktenzeichen:
B8-104/26
Unternehmen:
Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG, Kaiserslautern; Stadtwerke Germersheim GmbH, Germersheim; Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens
Produktmärkte:
Batteriespeichersysteme (BESS)
05.11.2026
Aktenzeichen:
B8-104/26
Unternehmen:
Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG, Kaiserslautern; Stadtwerke Germersheim GmbH, Germersheim; Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens
Produktmärkte:
Batteriespeichersysteme (BESS)
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