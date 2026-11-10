Datum der Anmeldung:
04.11.2026
Aktenzeichen:
B1-159/26
Unternehmen:
Caverion Deutschland GmbH, München/Erwerb sämtlicher Anteile an und Alleinkontrolle über die WISAG Automatisierungstechnik GmbH & Co. KG und die WISAG Automatisierungstechnik Beteiligungs GmbH, beide Bochum
Produktmärkte:
Projekt- Wartungs- Service- und Ingenieurleistungen im Bereich Gebäudeautomation, Technische Gebäudeausrüstung
04.11.2026
Aktenzeichen:
B1-159/26
Unternehmen:
Caverion Deutschland GmbH, München/Erwerb sämtlicher Anteile an und Alleinkontrolle über die WISAG Automatisierungstechnik GmbH & Co. KG und die WISAG Automatisierungstechnik Beteiligungs GmbH, beide Bochum
Produktmärkte:
Projekt- Wartungs- Service- und Ingenieurleistungen im Bereich Gebäudeautomation, Technische Gebäudeausrüstung
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