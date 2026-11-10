Düsseldorf (ots) -Aufbauend auf der etablierten wirtschaftlichen und technologischen Zusammenarbeit zwischen Taiwan, Deutschland und dem europäischen Markt präsentiert Taiwan Excellence auf der MEDICA 2026 vom 16. bis 19. November auf dem Düsseldorfer Messegelände eine Reihe innovativer Gesundheitslösungen. Unter dem Motto "From Taiwan with Care" zeigt der Pavillon in Halle 16, Stand B23, wie Taiwans Expertise in Medizintechnik, digitalen Innovationen und KI dazu beitragen kann, einige der drängendsten Herausforderungen im europäischen Gesundheitswesen zu bewältigen. Der Messeauftritt spiegelt das gemeinsame Interesse wider, Innovationen im Gesundheitswesen voranzubringen, und bietet eine weitere Gelegenheit, bestehende Beziehungen zwischen taiwanesischen Technologieunternehmen und europäischen Partnern im Gesundheitswesen zu vertiefen.Taiwanesische Innovationen für die Herausforderungen im europäischen GesundheitswesenEuropas Gesundheitssysteme stehen zunehmend unter Druck: Die Bevölkerung altert, der Bedarf an medizinischen Leistungen steigt und die Gesundheitsinfrastruktur muss modernisiert werden. Laut dem Eurostat-Report "Demography of Europe 2026" waren 2025 rund 22 Prozent der EU-Bevölkerung mindestens 65 Jahre alt - das entspricht etwa 99 Millionen Menschen. Für Deutschland erwartet das Statistische Bundesamt (Destatis), dass 2035 jeder vierte Mensch 67 Jahre oder älter sein wird.Der Taiwan-Excellence-Pavillon greift diesen Bedarf mit drei Themenbereichen auf: "Care to Detect", "Care to Heal" und "Care to Connect". Gemeinsam decken sie unterschiedliche Phasen der Versorgung ab - von der frühzeitigen Beurteilung des Gesundheitszustands und diagnostischen Tests über Behandlung und Rehabilitation bis hin zu digitalen Systemen, die die klinische Versorgung unterstützen. Zu den ausgestellten Lösungen gehören der Körperzusammensetzungsanalysator und das Handkraft-Dynamometer von Charder Electronic für Gesundheitsbeurteilungen und die Überwachung des Rehabilitationsverlaufs, Diagnosetechnologien für dezentrale Tests sowie das druckentlastende Matratzensystem von Wellell zur Unterstützung der Patientenversorgung. Weitere Innovationen betreffen die Atemtherapie und Technologien, die medizinisches Fachpersonal im zunehmend komplexen klinischen Alltag unterstützen.Auch die digitale Transformation hat für Europas Gesundheitssysteme hohe Priorität. Laut der "2026 Digital Decade eHealth Indicator Study" der Europäischen Kommission erreichte der durchschnittliche EU-Reifegrad beim Online-Zugang zu elektronischen Gesundheitsakten 2025 einen Wert von 87 Prozent - vier Prozentpunkte mehr als 2024. Dennoch stehen Gesundheitsdienstleister weiterhin vor der Herausforderung, medizinische Systeme zu vernetzen, Informationen zu integrieren und digitale Technologien besser zu nutzen. Aufbauend auf Taiwans etablierten Stärken in der Informations- und Kommunikationstechnologie sowie der Computertechnik präsentieren die Aussteller Wincomm, Axiomtek, IBASE und ADLINK medizinische Computing-Plattformen für bildgebende Verfahren, klinische Informationssysteme und KI-gestützte Workflows. Diese Technologien können zu einer stärker vernetzten Gesundheitsversorgung beitragen und medizinischem Personal helfen, effizienter auf Informationen zuzugreifen und diese zu verarbeiten.Die etablierte Zusammenarbeit zwischen Taiwan und Deutschland im Gesundheitswesen ausbauenNach Angaben des taiwanesischen Wirtschaftsministeriums war Deutschland 2024 mit einem Anteil von 3,7 Prozent der viertgrößte Exportmarkt für Produkte der taiwanesischen Medizintechnikindustrie. Zugleich war Deutschland mit einem Anteil von 10 Prozent an den Importen deren drittgrößter Lieferant. Auch deutsche Unternehmen aus der Gesundheitswirtschaft prüfen Geschäftsmöglichkeiten in Taiwan. Ein Beispiel dafür ist die vom Deutschen Wirtschaftsbüro Taipei im Mai 2025 organisierte Delegationsreise mit fünf deutschen Unternehmen.Die Zusammenarbeit erstreckt sich zunehmend auch auf medizinische Forschung und Innovation. Im Juli 2026 brachte Taiwans Ministerium für Gesundheit und Soziales Fachleute der Charité - Universitätsmedizin Berlin und von vier taiwanesischen Zentren zur klinischen Validierung von KI zusammen. Sie erörterten Möglichkeiten, medizinische KI mithilfe von Federated Learning grenzüberschreitend zu validieren. Diese Technologie ermöglicht eine Zusammenarbeit, ohne sensible Patientendaten auszutauschen. Die Initiative verdeutlicht, wie sich Taiwans Stärken in KI und digitalen Technologien mit Deutschlands Expertise in der medizinischen Forschung ergänzen. Gemeinsam mit den etablierten Handelsbeziehungen und dem wachsenden Austausch zwischen Unternehmen zeigen solche Initiativen das Potenzial für eine vertiefte Zusammenarbeit. Die MEDICA 2026 bietet eine weitere Plattform, um Partnerschaften zwischen taiwanesischen Technologieunternehmen und europäischen Gesundheitsorganisationen zu stärken.Die Unternehmen auf der MEDICA 2026 kennenlernenMedizinisches Fachpersonal, Vertriebspartner und Technologiepartner können die teilnehmenden Unternehmen am Pavillon treffen, um Einsatzmöglichkeiten der Produkte und potenzielle Partnerschaften zu besprechen.Am 16. November veranstaltet Taiwan Excellence von 14:00 bis 15:00 Uhr ein Medienevent mit geführtem Standrundgang. Journalisten können die vorgestellten Produkte kennenlernen und direkt mit Unternehmensvertretern sprechen.Der Taiwan-Excellence-Pavillon ist während der gesamten MEDICA 2026 vom 16. bis 19. November auf dem Düsseldorfer Messegelände in Halle 16, Stand B23, geöffnet.Über Taiwan ExcellenceDas Taiwan-Excellence-Gütesiegel wurde 1993 vom taiwanesischen Wirtschaftsministerium eingeführt. Im darauffolgenden Jahr startete das zugehörige Auswahlverfahren. Die Bewertung erfolgt anhand der Kriterien Forschung und Entwicklung, Qualität, Design und Marketing. Mit den Taiwan Excellence Awards ausgezeichnete Produkte dienen als Beispiele für die Leistungsfähigkeit der heimischen Industrie und werden von der Regierung auf internationalen Märkten beworben, um das kreative Profil taiwanesischer Unternehmen zu stärken. In diesem Jahr findet die Auswahl zum 35. Mal statt. Das Taiwan-Excellence-Gütesiegel hat sich als renommierte Auszeichnung etabliert, die taiwanesische Unternehmen anstreben und die weltweit hohes Ansehen genießt. Weitere Informationen unter www.taiwanexcellence.org.Pressekontakt The Hoffman Agency:Enno Hennrichs: +49 179 945 47 75 / ehennrichs@hoffman.comBowen Hung: +886 966 690 428 / bhung@hoffman.comFlore Rautureau: +33 6 77 05 15 43 / frautureau@hoffman.comOriginal-Content von: Taiwan Excellence, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183902/6387718