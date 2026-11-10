Als die US-Technologiebörse am vergangenen Donnerstag (5. November) ihren schwersten Tagesverlust seit über einem Jahr erlebte, stand ein Titel ganz besonders im Epizentrum des Abverkaufs: CoreWeave (CRWV). Das hochverschuldete Vorzeigeunternehmen der neuen KI-Rechenzentrums-Ära (Neocloud) hatte bereits unmittelbar nach den US-Midterms unter politischen Störfeuern gelitten, nachdem in wichtigen Bundesstaaten wie Texas Forderungen nach Baustopps für stromhungrige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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