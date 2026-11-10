As from November 11, 2026, Doxa AB will change issuer name,issuer code and symbol.
Company name is Nordvi Sverige AB (publ).
Old issuer name: Doxa AB New issuer name: Nordvi Sverige AB (publ)
New issuer code: NORDVI
Old symbol: DOXA
New symbol: NORDVI
ISIN code: SE0005624756
Nasdaq Stockholm AB, Issuer Surveillance, dl-ilasto@nasdaq.com, +46 8 405 7280
Company name is Nordvi Sverige AB (publ).
Old issuer name: Doxa AB New issuer name: Nordvi Sverige AB (publ)
New issuer code: NORDVI
Old symbol: DOXA
New symbol: NORDVI
ISIN code: SE0005624756
Nasdaq Stockholm AB, Issuer Surveillance, dl-ilasto@nasdaq.com, +46 8 405 7280
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