Das Bündnis Energy Sharing Allianz hat elf konkrete Vorschläge vorgelegt, damit Bürgerinnen und Bürger erneuerbaren Strom vor Ort gemeinsam nutzen können. Das Energy Sharing ist zwar rechtlich erlaubt, wird in der Praxis aber ausgebremst. Seit Juni 2026 müssen Netzbetreiber gemäß § 42c Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) die gemeinsame Nutzung von erneuerbarem Strom innerhalb ihres Bilanzierungsgebiets ermöglichen. Doch komplizierte Abrechnungsprozesse, hohe Kosten und fehlende technische Voraussetzungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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