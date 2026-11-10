Mainz (ots) -
Woche 47/26
Sonntag, 15.11.
Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten:
20.55 The Summer I Turned Pretty
Sommerkleid
21.30 ZDF Magazin Royale
(ZDF 13.11.2026)
22.00 MAITHINK X - Die Show
So (un)verlässlich ist KI
Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
22.30 heute-show
Nachrichtensatire mit Oliver Welke
(vom 13.11.2026)
23.05 Neo Social Club mit Laura Larsson
(vom 12.11.2026)
23.35 Neo Social Club mit Laura Larsson
(vom 12.11.2026)
0.05 MAITHINK X - Die Show
So (un)verlässlich ist KI
0.35 Wind River -Tod im Schnee
(Wind River)
2.15 Single Bells - 12 Dates till Christmas
Pascal
2.40 Single Bells - 12 Dates till Christmas
Fonny
3.05 Single Bells - 12 Dates till Christmas
Anthony
3.25 Single Bells - 12 Dates till Christmas
Lukas
3.50 Single Bells - 12 Dates till Christmas
Hendrik
4.15 Single Bells - 12 Dates till Christmas
Alex
4.35 Single Bells - 12 Dates till Christmas
Jens I
5.00 Single Bells - 12 Dates till Christmas
Jens II
5.20 Single Bells - 12 Dates till Christmas
Giel
5.45 Single Bells - 12 Dates till Christmas
-6.10 Mathias
Romantische Comedyserie
(Text und weitere Angaben s. 16.11.2026)
Montag, 16.11.
Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:
6.10 Terra Xplore
Mutter sein - Zwischen Liebe und Druck (ZDF 13.7.2026)
Deutschland 2026
6.35 Dance Academy
Tanz deinen Traum!
Naturtalente
6.55 Dance Academy
Tanz deinen Traum!
Stolz und Trotz
7.20 Löwenzahn Classics
Wie die Kartoffeln in den Keller kommen
7.50 Löwenzahn Classics
Peter steckt in Geldnöten
8.20 Stadt, Land, Lecker
(vom 27.2.2020)
9.05 Die Küchenschlacht
Björn Freitag sucht den Spitzenkoch
6.50 Duell der Gartenprofis
(vom 13.10.2022)
10.30 Bares für Rares
Die Trödel-Show mit Horst Lichter
11.25 Bares für Rares
Die Trödel-Show mit Horst Lichter
12.20 Death in Paradise
Erschütterungen
(Die Sendung "Der Klugscheißer: Moderne Ernährung" entfällt; weiterer Ablauf ab 13.10 Uhr wie vorgesehen.)
Woche 48/26
Sonntag, 22.11.
Bitte Zeitkorrekturen beachten:
20.55 The Summer I Turned Pretty
Sommerhitze
21.35 ZDF Magazin Royale
(ZDF 20.11.2026)
22.05 MAITHINK X - Die Show
Heilpraktiker: Das musst du vorher wissen
22.35 heute-show
Nachrichtensatire mit Oliver Welke
23.10 Neo Social Club mit Laura Larsson
(vom 19.11.2026)
23.40 Neo Social Club mit Laura Larsson
(vom 19.11.2026)
0.10 MAITHINK X - Die Show
Heilpraktiker: Das musst du vorher wissen
Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
(von 22.05 Uhr)
0.40 SAS - Alarm im Eurotunnel
(SAS Red Notice)
2.30 L'Opéra - Dancing in Paris
Schmerzen
Französische Tanzserie
3.15 L'Opéra - Dancing in Paris
Ambitionen
4.05 L'Opéra - Dancing in Paris
Katastrophe
4.50 Death in Paradise
Der Weihnachtsgeist - Teil 1
5.30 Death in Paradise
-6.15 Der Weihnachtsgeist - Teil 2
Montag, 23.11.
Bitte Programmänderung beachten:
6.15 Terra Xplore
Wie Mütter uns prägen
(ZDF 13.7.2026)
Deutschland 2026
(Weiterer Ablauf ab 6.35 Uhr wie vorgesehen.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/6387742
Woche 47/26
Sonntag, 15.11.
Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten:
20.55 The Summer I Turned Pretty
Sommerkleid
21.30 ZDF Magazin Royale
(ZDF 13.11.2026)
22.00 MAITHINK X - Die Show
So (un)verlässlich ist KI
Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
22.30 heute-show
Nachrichtensatire mit Oliver Welke
(vom 13.11.2026)
23.05 Neo Social Club mit Laura Larsson
(vom 12.11.2026)
23.35 Neo Social Club mit Laura Larsson
(vom 12.11.2026)
0.05 MAITHINK X - Die Show
So (un)verlässlich ist KI
0.35 Wind River -Tod im Schnee
(Wind River)
2.15 Single Bells - 12 Dates till Christmas
Pascal
2.40 Single Bells - 12 Dates till Christmas
Fonny
3.05 Single Bells - 12 Dates till Christmas
Anthony
3.25 Single Bells - 12 Dates till Christmas
Lukas
3.50 Single Bells - 12 Dates till Christmas
Hendrik
4.15 Single Bells - 12 Dates till Christmas
Alex
4.35 Single Bells - 12 Dates till Christmas
Jens I
5.00 Single Bells - 12 Dates till Christmas
Jens II
5.20 Single Bells - 12 Dates till Christmas
Giel
5.45 Single Bells - 12 Dates till Christmas
-6.10 Mathias
Romantische Comedyserie
(Text und weitere Angaben s. 16.11.2026)
Montag, 16.11.
Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:
6.10 Terra Xplore
Mutter sein - Zwischen Liebe und Druck (ZDF 13.7.2026)
Deutschland 2026
6.35 Dance Academy
Tanz deinen Traum!
Naturtalente
6.55 Dance Academy
Tanz deinen Traum!
Stolz und Trotz
7.20 Löwenzahn Classics
Wie die Kartoffeln in den Keller kommen
7.50 Löwenzahn Classics
Peter steckt in Geldnöten
8.20 Stadt, Land, Lecker
(vom 27.2.2020)
9.05 Die Küchenschlacht
Björn Freitag sucht den Spitzenkoch
6.50 Duell der Gartenprofis
(vom 13.10.2022)
10.30 Bares für Rares
Die Trödel-Show mit Horst Lichter
11.25 Bares für Rares
Die Trödel-Show mit Horst Lichter
12.20 Death in Paradise
Erschütterungen
(Die Sendung "Der Klugscheißer: Moderne Ernährung" entfällt; weiterer Ablauf ab 13.10 Uhr wie vorgesehen.)
Woche 48/26
Sonntag, 22.11.
Bitte Zeitkorrekturen beachten:
20.55 The Summer I Turned Pretty
Sommerhitze
21.35 ZDF Magazin Royale
(ZDF 20.11.2026)
22.05 MAITHINK X - Die Show
Heilpraktiker: Das musst du vorher wissen
22.35 heute-show
Nachrichtensatire mit Oliver Welke
23.10 Neo Social Club mit Laura Larsson
(vom 19.11.2026)
23.40 Neo Social Club mit Laura Larsson
(vom 19.11.2026)
0.10 MAITHINK X - Die Show
Heilpraktiker: Das musst du vorher wissen
Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
(von 22.05 Uhr)
0.40 SAS - Alarm im Eurotunnel
(SAS Red Notice)
2.30 L'Opéra - Dancing in Paris
Schmerzen
Französische Tanzserie
3.15 L'Opéra - Dancing in Paris
Ambitionen
4.05 L'Opéra - Dancing in Paris
Katastrophe
4.50 Death in Paradise
Der Weihnachtsgeist - Teil 1
5.30 Death in Paradise
-6.15 Der Weihnachtsgeist - Teil 2
Montag, 23.11.
Bitte Programmänderung beachten:
6.15 Terra Xplore
Wie Mütter uns prägen
(ZDF 13.7.2026)
Deutschland 2026
(Weiterer Ablauf ab 6.35 Uhr wie vorgesehen.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/6387742
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