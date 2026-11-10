Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) gibt Verteilnetzbetreibern die Möglichkeit, Speicher einzusetzen, um Netze zu stabilisieren. Die Eon-Tochter Bayernwerk Netz hat deshalb Anfang letzten Jahres den Bau eines netzdienlichen Batteriespeichers in Wutzldorf im Landkreis Cham ausgeschrieben. Maxsolar hat den Zuschlag bekommen. Der Speicher soll nach Angaben des Verteilnetzbetreibers demnächst in Betrieb gehen. Er wird nicht primär marktgetrieben betrieben, sondern nach den Anforderungen des regionalen Verteilnetzes. Nun soll ein zweiter, deutlich größerer netzdienlicher Batteriespeicher hinzukommen: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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