In die Ermittlungen zur Affäre des Nvidia-Chefs Jensen Huang mit einer möglichen Spionin hat sich nun auch das FBI eingeschaltet. Für Nvidia könnte Huang derweil unersetzlich sein. Das FBI ermittelt nach Worten von US-Präsident Donald Trump im Fall der Affäre von Nvidia-Chef Jensen Huang mit einer möglichen chinesischen Spionin. Die US-Bundespolizei prüfe den Fall, sagte Trump auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Welche Rolle genau das FBI dabei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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