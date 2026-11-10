Berenberg rechnet damit, dass der Düsseldorfer Rüstungskonzern seine Planung für 2030 Ende November zusammenstreicht. An der Börse wirkt das kaum abschreckend: Das DAX-Schlusslicht klettert weiter vom tiefsten Stand seit Februar 2025 weg. Unter Aktionären prallen Zuversicht und Skepsis aufeinander - auch mit Blick auf neue Verhandlungen in Abu Dhabi.Gleich zwei Banken kappen ihre Kursziele, doch Rheinmetall setzt die Kurserholung unbeirrt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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