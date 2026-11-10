Nach Trumps Signal zur Beruhigung im Iran-Konflikt wird Öl billiger - und das gibt dem deutschen Leitindex neuen Schwung. Nur noch gut 70 Punkte trennen ihn vom Allzeithoch der Vorwoche. Bevor ein neuer Rekord fallen könnte, steht jedoch ein Test an: Fed-Gouverneur Waller wirbt für eine Zinserhöhung im Dezember, nachmittags folgen US-Inflationsdaten.Die Nordseesorte Brent fiel am Dienstag zeitweise unter 90 Dollar je Barrel - erstmals seit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de