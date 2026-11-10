DJ MARKT USA/Aktien nach Kursrally behauptet erwartet - Preisdaten im Fokus

Nach der Rally am Montag - insbesondere bei Aktien mit KI-Fantasie - sieht es für den Start am Dienstag an der Wall Street nach einer behaupteten Tendenz aus. Allerdings werden noch vor dem Handelsstart die Verbraucherpreise für Oktober mitgeteilt. Je nachdem wie diese ausfallen, könnten sie die Zinsänderungserwartung für das Treffen der US-Notenbank im Dezember bewegen, auch wenn schon sehr viel passieren müsste, dass es zu keiner Zinserhöhung kommt. Denn aktuell wird am Zinsterminmarkt mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit eine Erhöhung eingepreist, nachdem es am Vortag noch gut 80 Prozent waren.

Für den Anstieg zeichnet Notenbankgouverrneur Christopher Waller verantwortlich. Er signalisierte, dass er trotz einer möglichen Verbesserung der Inflationsdaten dazu tendiere, im nächsten Monat eine Zinserhöhung um einen Viertelprozentpunkt zu unterstützen. Waller sagte auch, dass sogar eine große Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt in Betracht gezogen werden sollte, wenn die Kerninflation wie in den vergangenen beiden Monaten um rund 0,3 Prozent oder mehr im Monatsvergleich steigen sollte. Die Renditen am Anleihemarkt ziehen darauf an und der Dollar macht nach dem Rücksetzer am Vortag etwas Boden gut.

Für Rückenwind - und tendenziell auch Entspannung bei den Inflationserwartungen - sorgt weiter der Ölpreis, der erneut auf dem Weg nach unten ist. Brent-Öl kostet 91,20 Dollar, im Tagestief waren es auch schon unter 90 Dollar und das niedrigste Niveau seit Ende August. Hintergrund sind die diplomatischen Bemühungen, die Fahrt zu gewinnen scheinen. Dazu signalisierte US-Präsident Trump, dass er den Krieg mit dem Iran beenden möchte. Energie bleibt laut den Analysten von Truflation der "entscheidende Schlüsselfaktor" für den Gesamtpreisanstieg.

Bei Technologieaktien, allen voran solchen mit KI-Appeal, könnte der Markt zu Gewinnmitnahmen neigen. Nach dem Kurseinbruch in der Vorwoche haben viele Aktien nämlich einen Großteil schon wieder aufgeholt. Der technologielastige Nasdaq-Composite hat in etwa die Hälfte seines rund 5-prozentigenRücksetzers vom Donnerstag als Reaktion auf den klaren Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen wieder gutgemacht. Marktteilnehmer versuchen weiter einzuschätzen, ob dies große Rechenzentrumsprojekte und damit die KI-Entwicklung bremsen könnte.

"Es gab keinen offensichtlichen Auslöser für die Erholung, aber wie unsere Aktienstrategen feststellten, war die Aktienpositionierung nach den Bewegungen der vergangenen Woche deutlich untergewichtet, und im Technologiesektor lag die Positionierung unter den Tiefstständen nach dem Liberation Day", so die Analysten der Deutschen Bank.

Die Richtung bei KI-Aktien dürfte auch Anthropic mitbestimmen. Der Claude-Entwickler hat mitgeteilt, 825 Millionen Aktien platzieren zu wollen, und zwar zu einem Stückpreis von 70 bis 78 Dollar. Dass Anthropic trotz der jüngsten Kursturbulenzen an seinem Börsengang festhält, dürfte der Stimmung für KI-Aktien eher zuträglich sein, so Marktteilnehmer. Allerdings machen Investoren in solchen Fällen oft Platz in ihren Depots und verkaufen Aktien, um bei dem Börsengang dabei zu sein.

Vorbörslich leicht stabilisiert zeigen sich Nvidia. nachdem das Papier des KI-Vorreiters nach der Ankündigung einer unabhängigen Untersuchung gegen CEO Jensen Huang um mehr als 4 Prozent nachgegeben hatte. Huang gestand ein, eine romantische Beziehung mit einer Geschäftsfrau eines in Singapur ansässigen Unternehmens gehabt zu haben, die angeblich eine Spionin für China war.

Bei den Einzelunternehmen hat Hims & Hers Health den Umsatzausblick gesenkt und für das dritte Quartal einen unerwarteten Verlust gemeldet. Für die Aktie geht es in der Vorbörse um 1,7 Prozent nach unten. JBS verzeichnete im dritten Quartal einen geringeren Gewinn und verwies auf ein schwieriges Geschäftsumfeld in mehreren Unternehmensbereichen. Die Aktie des Fleischkonzerns wird knapp 10 Prozent tiefer erwartet. Rocket Lab werden um knapp 7 Prozent nach unten genommen. Das Raumfahrtunternehmen hat mit einem höheren Quartalsverlust als erwartet enttäuscht.

Skydance hat unterdessen Pläne vorgestellt, nach dem Zusammenschluss mit Paramount und Warner Bros. Discovery jährlich mindestens 6 Milliarden Dollar an Kosten einzusparen. Zugleich blieb der Umsatz im Berichtsquartal unter den Erwartungen der Analysten. Für die Aktie geht es um 1,5 Prozent nach unten.

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November 10, 2026 07:00 ET (12:00 GMT)

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