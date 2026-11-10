10. November 2026 / IRW-Press / Millennial Potash Corp. (TSX.V:MLP, OTCQB:MLPNF, FSE: X0D) ("MLP", "Millennial" oder das "Unternehmen") - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/millennial-potash-corp/ - freut sich, weitere Bohrerfolge bei seinem Kaliprojekt Banio in Gabun bekannt zu geben, wo die Bohrung BA-007 am Zielgebiet "North" eine etwa 132 m mächtige, robuste kumulative Kalimineralisierung durchschnitten hat. Das Bohrloch BA-007, das sich etwa 2.400 m nordwestlich von BA-006 und 2.600 m westlich von BA-002 befindet, wurde bis zu einer Tiefe von 624,65 m fertiggestellt. Dieses vielversprechende Ergebnis unterstreicht das Potenzial für eine Ausweitung der Kalimineralisierungszone im Projekt und könnte möglicherweise zusätzliche Ressourcen für das Projekt erschließen.

Farhad Abasov, Vorstandsvorsitzender von Millennial, kommentierte: "BA-007 liefert einen weiteren vielversprechenden Bohrerfolg im Banio-Kaliumprojekt, und wir freuen uns sehr, diese Ergebnisse bekannt zu geben. Hier sind die Gründe, warum sie von Bedeutung sind:

BA-007 ist das westlichste aller bisher abgeschlossenen Bohrlöcher, und die kaliumreiche Evaporit-Salzsequenz bleibt in dieser Richtung offen für eine Erweiterung. Die Ergebnisse von BA-007 mit Kalimineralisierung in Form von abwechselnd auftretendem Carnallit und Halit, einschließlich zahlreicher mächtiger Carnallit-Kalischichten, belaufen sich auf insgesamt etwa 132 m kumulatives Kalivorkommen als Carnallit. Dies ist einer der mächtigsten Abschnitte mit Kalimineralisierung, die bisher im Projekt durchteuft wurden, und stützt das geologische Modell, wonach die Kalimineralisierung nach Westen hin an Mächtigkeit zunimmt. BA-007 erweitert den bekannten Kalifundus westlich des derzeitigen Gebiets der Mineralressourcenschätzung ("MRE") erheblich und bringt die Mineralisierung näher an die geplante Verarbeitungsanlage und die geplanten Standorte für Tiefwasserhäfen heran. Sobald alle Bohrdaten ausgewertet und zusammengestellt sind, wird voraussichtlich eine aktualisierte MRE fertiggestellt, die eine wichtige Grundlage für die laufende endgültige Machbarkeitsstudie ("DFS") bildet."

Das Bohrloch BA-007 befindet sich etwa 2,4 km nordwestlich von BA-006 und wurde angelegt, um sowohl die nordwestliche Fortsetzung der in BA-006 durchteuften Kalimineralisierung als auch deren westliche Ausdehnung von BA-002 aus zu untersuchen (siehe Abbildung 1). Die Hauptsequenz der Evaporitsalze wurde in einer Tiefe von etwa 334 m durchteuft und setzt sich bis zum Ende des Bohrlochs fort. Vorläufige Bohrkernuntersuchungen deuten darauf hin, dass BA-007 etwa 5 Evaporitzyklen (Zyklen III bis VII) durchschnitten hat, wobei in jedem Zyklus eine Kalimineralisierung vorhanden war.

Die Untersuchung des Bohrkerns von BA-007 bestätigt ausgeprägte horizontale und vereinzelte Rutschschichtung, die von wechselseitig geschichteten Halit- und kristallinen Carnallit-Schichten sowie massivem, knotigem Carnallit mit interstitiälem Halit dominiert wird (siehe Fotos 1 und 2 unten). Vorläufige Bohrprotokolle schätzen die kumulative Mächtigkeit der wichtigsten Carnallitit-Flöze in allen Zyklen auf 131,96 m. Die detaillierte Kernauswertung, die abschließende Interpretation der Evaporitzyklen und die Identifizierung der Flöze sowie geophysikalische Bohrlochmessungen sind derzeit im Gange. Die Aufbereitung der Bohrkerne und die Probenahme werden voraussichtlich in den nächsten Wochen abgeschlossen sein; anschließend werden die Proben zur Analyse an den Saskatchewan Research Council ("SRC") übermittelt.

Foto 1: Rot gebänderter, kaliumreicher Kern aus BA-007 - Zyklus VII mit gebändertem Carnallit und wellenförmig eingebettetem Halit in einer Tiefe von ca. 470,15 m bis 473,15 m

Foto 2: Roter, carnallitreicher Kern aus BA-007, der massiven, knotigen Carnallit aus Zyklus III mit interstitiälem Halit in einer Tiefe von ca. 599,15 m bis 602,15 m zeigt

Das Bohrprogramm der Phase 2 dient dazu, die Tiefe und die seitliche Ausdehnung der kaliumreichen Horizonte zu untersuchen und das geologische Verständnis der Kaliummineralisierung über die Grenzen der Mineralressourcenschätzung ("MRE") von 2025 hinaus zu vertiefen. Die in Bohrung BA-007 identifizierten zusätzlichen Kalihorizonte erweitern die bekannte mineralisierte Fläche nach Westen und könnten möglicherweise in Zukunft weitere Mengen zur aktuellen Ressourcenbasis des Projekts beitragen, die eine gemessene MRE von 648,2 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 15,7 % KCl, eine angezeigte MRE von 1,8 Mrd. Tonnen mit einem Gehalt von 15,6 % KCl sowie einer abgeleiteten MRE von 3,56 Mrd. Tonnen mit einem Gehalt von 15,6 % KCl (siehe Pressemitteilungen vom 29. Dezember 2025 und 17. November 2025). Die geologischen Ergebnisse aus BA-007 könnten, sobald die Ergebnisse von SRC vorliegen, in eine aktualisierte MRE einfließen, deren Fertigstellung im Rahmen der DFS angestrebt wird.

Abbildung 1: Lage von BA-007 und geplanten Bohrlöchern mit der MRE-Umrisslinie für 2025.

Derzeit laufen Bohrarbeiten am Bohrstandort BA-008, der sich etwa 2 km südlich des Bohrlochs BA-006 befindet (siehe Abbildung 1). Der obere Abschnitt des Bohrlochs BA-008 ist fertiggestellt, und das Bohrloch ist nun bereit für den Beginn der Diamantkernbohrungen in den nächsten Tagen.

Das Unternehmen treibt seine DFS weiter voran, die von Micon International in Zusammenarbeit mit Zenito Ltd. und Agapito Associates LLC zügig vorangetrieben wird. Die ERCOSPLAN Ingenieurgesellschaft Geotechnik und Bergbau mbH unterstützt das Projekt weiterhin durch geologisches Fachwissen zum Gabun-Kongo-Becken sowie durch Bohrunterstützung mit geologischen Auswertungen für das laufende Bohrprogramm.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Peter J. MacLean, Ph.D., P. Geo. (Ontario), einem Direktor des Unternehmens, der eine qualifizierte Person im Sinne der Definition in National Instrument 43-101 ist, geprüft und genehmigt.

Um mehr über Millennial Potash Corp. zu erfahren, wenden Sie sich bitte an die Abteilung Investor Relations unter (604) 662 8184 oder per E-Mail an info@millennialpotash.com.

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MILLENNIAL POTASH CORP.

"Farhad Abasov"

Vorsitzender des Verwaltungsrats

IR in Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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