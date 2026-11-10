Berlin (ots) -Eine ausgediente orthopädische Schuh-Einlage wird zur politischen Botschaft: Unter dem Motto "Uns stinkt's! Narrenfreiheit trifft Gesundheitspolitik" startet die SPRINGER AKTIV AG ab dem 11.11. eine bundesweite Protestaktion. Betriebe aus Sanitätsfachhandel, Orthopädietechnik, Orthopädieschuhtechnik und weiteren Bereichen der Hilfsmittelversorgung sind aufgerufen, bis zum 19. November eine alte Einlage zusammen mit einem gestempelten und unterschriebenen Protestschreiben an das Bundesgesundheitsministerium zu senden.Anlass sind der gesetzlich vorgesehene Vergütungsabschlag von drei Prozent für Hilfsmittelversorgungen in den Jahren 2027 und 2028 sowie die geplante Wiedereinführung von Hilfsmittelausschreibungen. Die Initiatoren befürchten, dass zusätzlicher Preisdruck die wirtschaftliche Grundlage regionaler Fachbetriebe schwächt und hochwertige, wohnortnahe Versorgung erschwert.Eine Einlage als Symbol für TeilhabeDie eingesandten Einlagen stehen stellvertretend für die gesamte Hilfsmittelversorgung. Ob orthopädische Einlage, Kompressionsversorgung oder Mobilitätshilfe: Eine bedarfsgerechte Versorgung umfasst neben dem Produkt auch Beratung, individuelle Anpassung und Betreuung durch qualifizierte Fachkräfte."Eine alte Einlage mag ungewöhnlich sein. Die Botschaft dahinter ist klar: Hinter jedem Hilfsmittel stehen Menschen, die auf gute Versorgung angewiesen sind, und Fachbetriebe, die diese Versorgung täglich ermöglichen. Wer Teilhabe sichern will, muss auch die Versorgung sichern", sagt Frank Hepper, CEO und Vorstand der SPRINGER AKTIV AG.Bewusster Auftakt am 11.11.Mit dem Aktionsstart zum Beginn der Karnevalssaison greift die Kampagne den traditionellen Sturm auf die Rathäuser symbolisch auf. Unter dem Leitmotiv "Narrenfreiheit trifft Gesundheitspolitik" verbindet sie eine zugespitzte Protestform mit konkreten politischen Forderungen.Die SPRINGER AKTIV AG fordert, die geplante Ausschreibungsregelung aus der Notfallreform zu streichen, die pauschale Vergütungskürzung zurückzunehmen und die Hilfsmittelversorgung in einer eigenständigen Reform weiterzuentwickeln. Patientenvertretungen, Fachbetriebe, Leistungserbringer und Hersteller sollen daran beteiligt werden. Ziel sind verlässliche Rahmenbedingungen für eine qualitativ hochwertige und wohnortnahe Versorgung.4000 Betriebe zur Teilnahme aufgerufenFür die Mobilisierung richtet sich SPRINGER an 4.000 Betriebe. Ein vorbereitetes Aktionspaket erleichtert die Teilnahme: Die Betriebe verpacken eine ausgediente Einlage in eine bereitgestellte, sorgfältig zu verschließende Tüte, ergänzen den Protestbrief um Firmenstempel und Unterschrift und versenden beides ausreichend frankiert an das Bundesgesundheitsministerium.Unter dem Hashtag UnsStinkts können die Betriebe ihre Beteiligung auch auf Social Media öffentlich sichtbar machen.Informationen zur Aktion und Materialien stehen unter www.springer-berlin.de/unsstinkts zur Verfügung.Pressekontakt:Jeannette ArendHead of Marketing & Medical AffairsSPRINGER AKTIV AG+49 30 490 003 43Original-Content von: SPRINGER AKTIV AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183903/6387788