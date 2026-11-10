Zürich - Auf bestehenden Industrie- und Gewerbearealen im Kanton Zürich könnten bis zu 20'600 zusätzliche Wohnungen für rund 42'000 Menschen entstehen. Zu diesem Schluss kommt eine am Dienstag veröffentlichte Studie der Consult AG und des Immobiliendienstleisters IAZI. Voraussetzung wäre eine Lockerung der geltenden Bauvorschriften. Die Studienautoren empfehlen, das kantonale Planungs- und Baugesetz anzupassen. Gemeinden sollen künftig auf geeigneten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab