Eichstädt/Berlin (ots) -Frauen mit ADHS leiden offenbar häufiger unter ausgeprägten prämenstruellen Beschwerden. Neue Studien zeigen, warum eine genaue Unterscheidung wichtig ist - und weshalb nicht jede Verschlechterung vor der Menstruation mehr ADHS-Medikamente erfordert.Reizbarkeit, Stimmungsschwankungen, Konzentrationsprobleme: Für viele Frauen sind die Tage vor der Menstruation eine besondere Belastung. Bei Frauen mit einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) können solche Beschwerden besonders ausgeprägt sein. Doch nicht jede Verschlechterung vor der Periode ist automatisch "mehr ADHS"."Viele Patientinnen kommen mit dem Thema: Was kann ich tun mit meiner schlechten Stimmung, meiner Irritierbarkeit, meiner Reizbarkeit kurz vor der Periode?", berichtet Dr. med. Carolin Zimmermann, Fachärztin für Neurologie und Nervenheilkunde in München und Mitglied des Expertenrats ADHS. Ihre klinischen Beobachtungen finden inzwischen Unterstützung durch wissenschaftliche Untersuchungen.Prämenstruelle Beschwerden bei ADHS auffällig häufigEine 2025 im British Journal of Psychiatry veröffentlichte Querschnittsstudie mit 715 Frauen im Alter von 18 bis 34 Jahren fand deutliche Unterschiede: Von den Teilnehmerinnen mit selbst berichteter ärztlicher ADHS-Diagnose erfüllten 31,4 Prozent die Fragebogenkriterien einer möglichen prämenstruellen dysphorischen Störung (PMDS). Unter Frauen mit hohen ADHS-Symptomwerten waren es 41,1 Prozent, in der Vergleichsgruppe ohne ADHS dagegen 9,8 Prozent.Besonders häufig waren entsprechende Beschwerden bei Frauen, die neben ADHS auch eine Depression oder Angststörung angaben. Bereits eine Untersuchung von Dorani und Kollegen aus dem Jahr 2021 hatte auf eine erhöhte Häufigkeit prämenstrueller Beschwerden bei Frauen mit ADHS hingewiesen: In der untersuchten Klinikstichprobe berichteten über 45 Prozent der ADHS-Patientinnen über ausgeprägte PMS-Symptome - gegenüber etwa 30 Prozent in der Allgemeinbevölkerung - wobei die Studienteilnehmerinnen aus einer Klinikstichprobe stammten und möglicherweise stärker betroffen waren als der Durchschnitt.Allerdings erlauben diese Ergebnisse keine Aussagen über Ursache und Wirkung. Die Teilnehmerinnen wurden online rekrutiert, die Angaben beruhten auf Fragebögen. Vor allem konnte die Studie nicht zuverlässig zwischen einer eigenständigen PMDS und der prämenstruellen Verstärkung bereits bestehender psychischer Störungen unterscheiden. Letztere wird als prämenstruelle Exazerbation (premenstrual exacerbation, PME) bezeichnet.Zwei Probleme, zwei AnsätzeDiese Unterscheidung ist für die Behandlung entscheidend. Eine PMDS ist durch erhebliche psychische Beschwerden vor der Menstruation gekennzeichnet, insbesondere Reizbarkeit, depressive Stimmung oder starke Stimmungsschwankungen. Typischerweise bessern sie sich mit Beginn oder kurz nach Beginn der Blutung deutlich.Davon zu unterscheiden ist eine prämenstruelle Verstärkung bereits bestehender ADHS-Beschwerden. Konzentrationsprobleme, Impulsivität oder Schwierigkeiten der Selbstorganisation bestehen dann auch außerhalb der prämenstruellen Phase, nehmen vor der Menstruation aber möglicherweise zu. Beide Phänomene können gleichzeitig auftreten und sich überlagern.Für die Behandlung einer PMDS stehen mit selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmern (SSRI) wirksame Medikamente zur Verfügung. Sie können je nach individueller Situation kontinuierlich oder - bei entsprechender Indikation - zeitlich begrenzt in der zweiten Zyklushälfte eingesetzt werden, etwa Fluoxetin 10 mg sieben Tage vor der erwarteten Periode. Das ist bemerkenswert, weil SSRI klassischerweise eine mehrwöchige Einnahme erfordern, um ihre Wirkung zu entfalten - bei PMDS wirken sie jedoch bereits in der kurzen perimenstruellen Phase, und Absetzphänomene sind bei dieser intermittierenden Gabe nicht zu befürchten. Die Wirksamkeit ist insbesondere für Fluoxetin, Sertralin und Paroxetin untersucht. Welche Behandlung infrage kommt, muss auf jeden Fall ärztlich entschieden werden.Bei prämenstruell verstärkten ADHS-Beschwerden berichten einzelne Patientinnen über eine Besserung nach Erhöhung ihrer Stimulanzien-Dosis. Auch Zimmermann kennt solche Patientinnen-Erfahrungen aus ihrer Praxis. Bislang liegen dazu allerdings nur kleine Fallserien vor, keine kontrollierten Studien. Eine Dosissteigerung auf eigene Faust ist nicht zu empfehlen.Beschwerden dokumentieren, gemeinsam einordnenDer Expertenrat ADHS empfiehlt, bei Frauen mit entsprechenden Beschwerden gezielt nach deren zeitlichem Verlauf zu fragen. Hilfreich kann ein Symptomtagebuch über mindestens zwei Menstruationszyklen sein. Darin sollten neben Konzentration und Aufmerksamkeit auch Stimmung, Reizbarkeit, Schlaf und Beeinträchtigungen im Alltag festgehalten werden.Solche Aufzeichnungen können sichtbar machen, ob Beschwerden ausschließlich vor der Menstruation auftreten oder sich bereits bestehende Schwierigkeiten in dieser Phase verstärken. Sie erleichtern damit das Gespräch zwischen Patientin und behandelnden Ärzten - auch über Fachgebietsgrenzen hinweg.Zimmermann plädiert dafür, dass sich nicht nur gynäkologische, sondern auch hausärztliche und neurologisch-psychiatrische Praxen stärker mit dem Thema beschäftigen. "Natürlich sind die Hormonthemen primär bei den Gynäkologen und Gynäkologinnen gut aufgehoben. Aber wenn wir einfach sensibilisiert sind, auch in der neurologisch-psychiatrischen Praxis oder auch die Hausärzte, können wir viel besser beraten", sagt sie in der Podcast-Folge 'ADHS bei Frauen: Hormone und Besonderheiten' des Expertenrats ADHS.Ihr Appell an die behandelnden Fachkreise ist einfach: "Mehr hingucken und dann unsere Patientinnen besser beraten können."Literatur (Auswahl)* Broughton T, Lambert E, Wertz J, Agnew-Blais J: Increased risk of provisional premenstrual dysphoric disorder (PMDD) among females with attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD): cross-sectional survey study. Br J Psychiatry. 2025;226(6):410-417 (DOI 10.1192/bjp.2025.104).* Dorani F, Bijlenga D, Beekman ATF, van Someren EJW, Kooij JJS: Prevalence of hormone-related mood disorder symptoms in women with ADHD. J Psychiatr Res. 2021;133:10-15 (DOI 10.1016/j.jpsychires.2020.12.005).* Reilly TJ, Wallman P, Clark I, Knox CL, Craig MC, Taylor D: Intermittent selective serotonin reuptake inhibitors for premenstrual syndromes: a systematic review and meta-analysis of randomised trials. J Psychopharmacol. 2023;37(3):261-267 (DOI 10.1177/02698811221099645).* Zimmermann C: ADHS bei Frauen: Hormone und Besonderheiten. In: 'ADHS: Kein Grund zur Panik! Aus der Praxis für die Praxis". Podcast des Expertenrats ADHS, 15. März 2025 (mal reinhören! (https://www.expertenrat-adhs.de/podcast/adhs-bei-frauen-hormone-und-besonderheiten/)).Pressekontakt:Expertenrat ADHSRainer H. Bubenzer+49 - 030 - 12053790bubenzer@expertenrat-adhs.dewww.expertenrat-adhs.deOriginal-Content von: Expertenrat ADHS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181931/6387801